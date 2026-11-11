Osnabrück/Berlin (ots) -Die ersten Winterstürme haben die humanitäre Lage in Gaza dramatisch verschärft. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden allein am Wochenende die Unterkünfte von mehr als 26.000 Familien beschädigt, rund 70.000 Zelte sollen überflutet worden sein. Kinder und Familien verloren Decken, Kleidung und Matratzen - oft das Wenige, das ihnen geblieben war.Die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes weist auf die besondere Not von Kindern hin: Sie leben in zerstörten oder überfluteten Unterkünften, ohne ausreichenden Schutz vor Kälte, Nässe und Krankheiten. Laut UNICEF leben etwa 1,4 Millionen Menschen in Zelten oder behelfsmäßigen Unterkünften. Mehr als 400.000 Menschen, darunter fast die Hälfte Kinder, befinden sich in Gebieten mit extrem hohem Flutrisiko. Die Überschwemmungen treffen eine Bevölkerung, die durch den Genozid bereits ihrer Häuser und Lebensgrundlagen beraubt wurde und bis heute durch die israelische Politik daran gehindert wird in ein sicheres Zuhause zurückzukehren.Kein Kind darf im Winter allein gelassen werden"Kinder brauchen jetzt sofort Schutz: ein trockenes Dach über dem Kopf, warme Kleidung, Decken und Zugang zu medizinischer Versorgung", erklärt Henriette Hänsch, Projekteiterin der Region bei Terre des Hommes. "Nach Krieg und Vertreibung bedeutet der Winter für Kinder und Familien in Gaza eine weitere existenzielle Bedrohung. Wir dürfen ihre Not nicht zum Normalfall werden lassen."Gemeinsam mit medico international und der Culture and Free Thought Association (CFTA) unterstützt Terre des Hommes die Nothilfe vor Ort. CFTA ist in Gaza langjährig verwurzelt und versorgt betroffene Familien mit Zelten, Planen, Decken, warmer Kleidung und weiteren dringend benötigten Hilfsgütern. Zudem muss ein durch die Überschwemmungen schwer beschädigtes CFTA-Gesundheitszentrum nahe Khan Younis schnell wiederhergestellt werden, damit die medizinische Versorgung gesichert bleibt.Humanitäre Hilfe muss ungehindert ankommenDie Katastrophe zeigt: Humanitäre Hilfe braucht jetzt Vorrang. Zelte, Planen, Decken, Winterkleidung und medizinische Güter müssen rasch, sicher und in ausreichendem Umfang nach Gaza gelangen. Gleichzeitig benötigen Familien einen verlässlichen Schutz vor Kälte und Nässe - nicht nur für diese Woche, sondern für den gesamten Winter.SpendenaufrufTerre des Hommes bittet unter dem Stichwort "Nothilfe Nahost" dringend um Spenden, um Kinder und ihre Familien in Gaza vor Kälte und Nässe zu schützen und die dringend benötigte Gesundheitsversorgung zu sichern.Spendenkonto für die Nothilfe Nahost:Terre des Hommes Deutschland e. V.Sparkasse OsnabrückIBAN: DE34 2655 0105 0000 0111 22Verwendungszweck: Nothilfe NahostSpendenlink (https://www.tdh.de/spenden/nahost)Terre des Hommes schützt Kinder vor Gewalt, Ausbeutung und den Folgen von Krieg, Vertreibung und Umweltzerstörung. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen fördert Terre des Hommes nachhaltige Projekte in mehr als 40 Ländern und leistet humanitäre Hilfe. Junge Menschen weltweit sowie Mitglieder in Deutschland setzen sich für Kinderrechte ein. Die Kinderrechtsorganisation agiert dabei unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien.Kontakt:Verantwortlich:Terre des Hommes - starke Kinder - gerechte Welt--------------------------Rückfragen und Interviews:Esther Yungsung Lisa RüdenTel. 030-166385368 oder 0171-6729748E-Mail: e.rueden@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6388307