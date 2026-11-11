

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.11.2026 / 10:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: David Nachname(n): Davies

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Wienerberger AG

b) LEI

529900VXIFBHO0SW2I31

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000831706

b) Art des Geschäfts

Veräußerung: 'Unentgeltliche Übertragung der Aktien von einer Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, an eine Person in enger Beziehung zur Führungsperson (Ehegattin)'

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0 EUR 17.180 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0 EUR 17.180 Stück

e) Datum des Geschäfts

11.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





11.11.2026 CET/CEST

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