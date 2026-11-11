Simbach am Inn (ots) -Gründerin der Universal Art Group nimmt an einer Podiumsdiskussion im Gutenberg Museum Mainz über die Bedeutung originalgetreuer Reproduktionen historischer Handschriften teil..Was macht ein historisches Buch einzigartig? Und welchen Wert hat eine Kopie, die dem Original bis ins kleinste Detail gleicht? Diesen Fragen widmet sich die Podiumsdiskussion "Echt?! - oder doch unecht? Vom Zauber der Faksimiles" am 18. November 2026 im Gutenberg-Museum in Mainz. Neben Charlotte Kramer nehmen Prof. Gerhard Lauer von der Abteilung Buchwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die Buchkünstlerin Dr. Julia Bangert und Dr. Ulf Sölter, Direktor des Gutenberg-Museums, an der Diskussion teil.Kostbare Handschriften für die Öffentlichkeit zugänglich machenViele bedeutende historische Handschriften sind aufgrund ihres Alters und ihrer empfindlichen Materialien nur eingeschränkt zugänglich. Hochwertige Faksimiles machen diese Kunstwerke dennoch erlebbar: Sie reproduzieren Texte, Illustrationen, Farben, Blattgold, Materialstrukturen und Einbände mit größtmöglicher Genauigkeit und eröffnen damit neue Möglichkeiten für Forschung und museale Vermittlung. Welche Bedeutung haben solche Reproduktionen im digitalen Zeitalter? Wo verlaufen die Grenzen zwischen Original, Reproduktion und Fälschung? Darüber wird im Gutenberg-Museum diskutiert, wo Besucher Faksimiles auch selbst in die Hand nehmen können. Weitere Informationen hierÜber die Universal Art GroupDie Universal Art Group vereint internationale Unternehmen aus den Bereichen Faksimile, Kunstbuch, Kulturerbe und Digitalisierung. Zur Gruppe gehören unter anderem der Verlag Müller und Schindler, der Faksimile Verlag, Kulturalis, Eikon Editores und Haltadefinizione. Mit hochwertigen Publikationen, originalgetreuen Reproduktionen und innovativen digitalen Technologien macht die Unternehmensgruppe bedeutende Zeugnisse des kulturellen Erbes für ein internationales Publikum zugänglich.Download Pressematerial unter https://universalartgroup.com/de/presseportalwww.universalartgroup.com (https://universalartgroup.com/de/?utm_source=uag_aussendung&utm_medium=email&utm_campaign=uag_pressemeldung_2026_08&utm_content=website_link)Zum Presseverteiler anmelden Zum Presseverteiler anmelden (https://universalartgroup.com/de/presseportal?utm_source=apa_ots&utm_medium=referral&utm_campaign=uag_pressemeldung_2026_08&utm_content=presseverteiler_anmeldung)Pressekontakt:SKYunlimitedMag. Sylvia Marz-Wagner, MASTelefon: 069916448001E-Mail: sylvia.marz-wagner@skyunlimited.atOriginal-Content von: Universal Art Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183162/6388319