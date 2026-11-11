Berlin (ots) -Welche Pkw-Modelle überzeugen bei der Hauptuntersuchung (HU), welche fallen besonders häufig mit Mängeln auf? Wie verändert sich der technische Zustand mit zunehmendem Fahrzeugalter? Der "TÜV-Report 2027" zeigt die Stärken und Schwächen von Fahrzeugen in Deutschland und kürt die Sieger in den verschiedenen Altersklassen.Der Report erfasst in diesem Jahr mehr E-Auto-Modelle als je zuvor, und erstmals ist ein chinesischer Hersteller vertreten. Zudem lässt sich die technische Entwicklung von E-Autos über die erste, zweite und dritte HU hinweg verfolgen, bei einem Modell erstmals sogar bis zur vierten Hauptuntersuchung nach neun Jahren. Wo zeigen sich Unterschiede zwischen den Modellen, und wie schneiden E-Autos im Vergleich zu Verbrennern ab?Seit mehr als 50 Jahren ist der TÜV-Report eine unabhängige Informationsquelle für Verbraucher, Hersteller und Politik, wenn es um den technischen Zustand von Fahrzeugen in Deutschland geht. Die Ergebnisse und unsere politischen Empfehlungen für eine zeitgemäße HU angesichts von Digitalisierung und Elektromobilität stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.Zeit: Mittwoch, 18. November 2026, 9:30 UhrIhre Gesprächspartner sind:- Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer TÜV-Verband e.V.- Matthias Moetsch, Redaktionsleiter AutoBild TÜV-ReportVideokonferenz per Microsoft Teams:https://teams.microsoft.com/meet/313603555394499?p=UWJXZzTNG19dCpkUVjBesprechungs-ID: 313 603 555 394 499Kennung: mT3ym299Teilnahme per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 190 166 962#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Pressekontakt:Linda RoyPressesprecherinTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 Berlin030 760095-580, presse@tuev-verband.dewww.tuev-verband.de | www.linkedin.com/company/tuevverbandOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/6388327