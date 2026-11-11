München (ots) -- Zunahme der Pflegebedürftigen könnte zu Kosten von 305 Milliarden Euro in 2050 führen.- Vor allem die Eigenanteile in der stationären Pflege könnten deutlich steigen auf bis zu 66.500 Euro pro Jahr.- Bis zu einem Viertel der Ausgaben in 2050 könnte durch Prävention, innovative Technologien und Entbürokratisierung eingespart werden.Mit der zunehmenden Alterung der Gesellschaft wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland bis 2050 voraussichtlich auf acht bis zehn Millionen Menschen steigen. Ohne weiterführende Reformen führt dies nahezu zu einer Verdreifachung der derzeitigen Pflegeausgaben auf etwa 305 Milliarden Euro bis 2050, wie eine aktuelle Studie von Deloitte mit drei Szenarien zur Pflegefinanzierung zeigt.Insbesondere die Eigenanteile der Pflegebedürftigen würden dadurch stark steigen. Im Jahr 2050 würde die private Zuzahlung zur stationären Pflege rund 66.500 Euro pro Jahr und Betroffenem betragen (2026: rund 25.700 Euro). Für ambulante Pflege würden die Eigenanteile auf rund 5.700 Euro pro Jahr steigen (2026: rund 2.560 Euro). Die Sozialämter der Städte und Landkreise müssten im Jahr 2050 mit Ausgaben von etwa 23,2 Milliarden Euro rechnen (2026: rund 6,5 Milliarden Euro), da sie anteilig Kosten übernehmen, wenn die finanziellen Mittel der Pflegebedürftigen nicht ausreichen. Die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung (SPV) bleiben rechnerisch konstant bei etwa vier Prozent, da in diesem Szenario geplante Reformen zur Stabilisierung der Pflegeversicherung berücksichtigt sind."Stetig steigende Pflegekosten vor allem zu Lasten der Pflegebedürftigen sind kein Automatismus", sagt Dr. Gregor-Konstantin Elbel, Partner bei Deloitte und verantwortlich für den Bereich Gesetzliche Krankenkassen und Gesundheitssystem. "Jetzt müssen vor allem die Prävention, die häusliche Unterstützung sowie die ambulante Versorgung gestärkt werden, damit ältere Menschen möglichst lange gesund und eigenständig leben können."Die Studie "Pflegefinanzen unter Druck" basiert auf einer Projektion der Einnahmen und Ausgaben der Pflegeversicherung, der durchschnittlichen, jährlichen Eigenanteile der Pflegebedürftigen und der relevanten Ausgaben der Sozialämter (Hilfe zur Pflege) in drei Szenarien (Konservativ, Ambitioniert, Transformativ). Makroökonomische Aspekte wie Beschäftigung und Lohnentwicklung wurden ebenfalls berücksichtigt; das Potential technologischer Innovation wurde über den Betrachtungszeitraum gewichtet.Anwendungsbeispiele aus 13 Ländern zeigen Potenzial für DeutschlandDie Projektion verdeutlicht, dass sich bei einer weitreichenden Nutzung auch künftiger Innovationen (transformatives Szenario) bis zu 25 Prozent (76 Milliarden Euro) der 2050 zu erwartenden Ausgaben durch gezielte Prävention, den umfassenden Einsatz von digitalen Assistenzsystemen, sowie eine konsequente Entbürokratisierung und Nutzung von künstlicher Intelligenz einsparen lassen könnten. Die Pflegekosten würden in diesem Szenario weiter steigen, jedoch auf 229 Milliarden Euro; der durchschnittliche Eigenanteil für die stationäre Pflege würde 2050 bei knapp 47.900 Euro pro Jahr und Pflegebedürftigen liegen. Für die ambulante Pflege würde der durchschnittliche Eigenanteil knapp 3.900 Euro betragen. Die Sozialämter der Kommunen müssten mit 13,8 Milliarden Euro Pflegekosten rechnen und die Beiträge zur Pflegeversicherung könnten leicht sinken auf 3,4 Prozent. Bei einer konservativen Nutzung bestehender Technologien liegt das Einsparpotential bei drei Prozent der Ausgaben in 2050.Anwendungsbeispiele aus 13 Ländern zeigen, wie technologiebasierte Lösungen im Pflegealltag wirken können. So werden in Finnland digitale Hilfsmittel wie Notrufarmbänder und intelligente Bodenmatten zur Sturzerkennung von 80 Prozent der Pflegebedürftigen genutzt, um die häusliche Pflege zu unterstützen. In Australien hat der Einsatz von KI-basierten Tools den zeitlichen Aufwand für die Umplanung von Pflegeeinsätzen um etwa die Hälfte reduziert und damit Pflegekapazitäten freigesetzt. In Japan haben innovative Pflegeansätze gezeigt, dass mit Alltagsdaten wie Stromverbrauch eine Früherkennung von Pflegerisiken möglich ist. Frankreich erfasst im Rahmen eines Programms der Weltgesundheitsorganisation (WHO) regelmäßig neun für die Selbstständigkeit zentrale Bereiche wie Mobilität, Kognition und Ernährung."Digitale Assistenten können eine erhebliche Entlastung für Pflegende wie für Pflegebedürftige sein", sagt Elbel. "Ältere Menschen können so länger im eigenen Zuhause selbstständig bleiben und teure, personalintensive stationäre Versorgung wird später benötigt. Das hat erhebliche Kosteneffekte." Über die Nutzung bereits verfügbarer wie auch künftiger Technologien kommt Strukturreformen, wie sie derzeit von einer Expertenkommission erarbeitet werden, eine wesentliche Bedeutung zu, um die Pflegefinanzen nachhaltig zu stabilisieren.Hier geht es zu der Studie "Pflegefinanzen unter Druck: Das unterschätzte Potenzial von Zukunftstechnologien in der Pflege" (https://www.deloitte.com/de/de/Industries/life-sciences-health-care/research/pflegefinanzen-unter-druck.html).Über DeloitteDeloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die "Deloitte-Organisation"). DTTL (auch "Deloitte Global" genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns. Wenn Sie keine Informationen mehr erhalten wollen, antworten Sie bitte auf diese E-Mail.Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu 90% der Fortune Global 500-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken und unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine über 180-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die über 470.000 Mitarbeitenden von Deloitte zusammenarbeiten, um das Leitbild "making an impact that matters" täglich zu leben: www.deloitte.com/de.Pressekontakt:Christian GressnerHead of Media | Corporate CommunicationsDeloitte GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaftRosenheimer Platz 4, 81669 MünchenPhone: +49 89 29036 5101 | Mobile: +49 151 18294129cgressner@deloitte.deOriginal-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60247/6388323