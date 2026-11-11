Bonn (ots) -Trotz eines eher geringen Marktwachstums von 0,5 Prozent, stiegen die Fixgehälter im Consulting im Jahr 2025 moderat zwischen ein und drei Prozent. Für 2026 ist eine Gehaltssteigerung von ein bis 2,5 Prozent geplant. Dies zeigt, dass die Consultingwirtschaft trotz schwieriger Marktlage in die Mitarbeitenden investiert. Das sind die zentralen Ergebnisse der Studie "Vergütung im Consulting 2026", die vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. herausgegeben wird. "Die Branche spürt den starken und seit mehreren Jahren anhaltenden Marktdruck und vergütet folgerichtig deutlich moderater als früher. Gleichzeitig investieren die Beratungen weiterhin in ihre Mitarbeitende. Das ist für uns ein gutes Zeichen", erläutert BDU-Vizepräsident Dr. Bernhard Braunmüller die Ergebnisse.Höhere Steigerungen beim Fixgehalt in niedrigeren GehaltsstufenDie höchsten Steigerungen beim Fixgehalt haben 2025 die Analysten mit durchschnittlich drei Prozent erhalten. Dies zeigt, dass die Branche sich im Recruiting bewusst auf Top-Talente fokussiert hat und dort in Aus- und Weiterbildung, vor allem im Bereich von KI, investiert hat. Die geringste Veränderung ergab sich bei kapitalbeteiligter Unternehmensleitung (+1 %). Auf den höheren Hierarchieebenen wird jedoch dafür ein Bonus bis zu 40 Prozent des Fixgehaltes gezahlt. Analysten und Consultants erhalten mit unter zehn Prozent Bonus wenig zu ihrem eigentlichen Fixgehalt dazu.Die Gesamtvergütung lag 2025 bei der kapitalbeteiligten Unternehmensleitung bei 282.000 Euro und ohne Kapitalbeteiligung bei 203.000 Euro. Ein Senior Manager erhielt durchschnittlich eine Gesamtvergütung von 144.000 Euro, ein Manager lag bei 108.000 Euro. Bei den Consultants verdienten die Senior Consultants im Schnitt 89.000 Euro und die Junior Consultants 69.000. Im Backoffice lag die Vergütung bei internen Funktionen bei 63.000 Euro, während Analysten durchschnittlich 55.000 Euro verdienten.Stärkste Erhöhung des Fixgehalts für 2026 auf Consultant und Manager-Ebene erwartetFür das Jahr 2026 werden insgesamt geringere Erhöhungen der Fixgehälter erwartet. Die geringste Erhöhung mit einem Prozent erhalten kapitalbeteiligte Unternehmensleitung, die höchste mit 2,5 Prozent Consultants und Manager. "Seit Ende letzten Jahres macht sich ein stark angestiegener Erwartungsdruck der Kunden bezüglich Branchen-, Themen- und Technologiekompetenz bemerkbar. Das wird einerseits durch die noch angespanntere Marktlage und andererseits durch die inzwischen sehr hohen Fähigkeiten der KI-Plattformen in den Bereichen Datenerhebung und -analyse ausgelöst", erklärt Dr. Bernhard Braunmüller die aktuelle Situation.Über die Studie:Die Befragung richtete sich verbandsübergreifend an rund 700 ausgewählte Consultingunternehmen in Deutschland mit einem Jahresumsatz ab 500.000 Euro. An der Studie beteiligten sich 86 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von rund 3 Milliarden Euro und rund 11.500 Consultants. Die Erhebung legt bewusst einen Schwerpunkt auf mittelgroße und große Beratungen, um für diese Marktsegmente differenzierte Vergütungsvergleiche nach Hierarchieebenen zu ermöglichen. Beide Größenklassen sind daher in der Stichprobe stärker vertreten als im Consultingmarkt insgesamt.Über den BDU:Im Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. sind aktuell rund 550 Unternehmen mit 15.000 Beraterinnen und Beratern organisiert. Damit zählt der BDU weltweit zu den drei führenden Wirtschafts- und Berufsverbänden der Consultingwirtschaft.Pressekontakt:Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V.Annette SausenJoseph-Schumpeter-Allee 29 | 53227 BonnT +49 (0) 228 9161-14 | annette.sausen@bdu.deOriginal-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9562/6388321