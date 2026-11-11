EQS Stimmrechtsmitteilung: MLP SE

MLP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



11.11.2026 / 10:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Angelika Lautenschläger Beteiligungen Verwaltungs GmbH hat uns gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 WpHG am 11.11.2026 folgende Informationen mitgeteilt:



Angelika Lautenschläger Beteiligungen Verwaltungs GmbH

An die MLP SE | Alte Heerstraße 40 | 69168 Wiesloch

Erstmalige Mitteilung zu Beteiligungszielen und Mittelherkunft gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 WpHG

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Angelika Lautenschläger Beteiligungen Verwaltungs GmbH (im Folgenden "Mitteilende") gibt hiermit erstmals eine Mitteilung über die mit ihrer Beteiligung an der MLP SE verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb der Stimmrechte verwendeten Mittel gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 WpHG ab. Nach dem Kenntnisstand der Mitteilenden wurde zuvor keine Mitteilung nach § 43 WpHG für sie abgegeben oder veröffentlicht. Soweit eine erstmalige Mitteilungspflicht bereits in der Vergangenheit entstanden ist, wird die Mitteilung hiermit nachgeholt. Eine erstmalige Schwellenberührung am heutigen Tag wird nicht behauptet.

1. Beteiligung und Zurechnung

Gemäß Depotübersicht der MLP Banking AG vom 4. November 2026 hält die Mitteilende unmittelbar 22.796.771 auf den Inhaber lautende Aktien der MLP SE (ISIN DE0006569908), entsprechend rund 20,8504 % von 109.334.686 Stimmrechten. Daneben besteht eine Stimmrechtszurechnung aus dem Stimmbindungs- und Poolvertrag vom 30. Juli 2018 nach § 34 Abs. 2 WpHG, die sich auf das historische Gesamtpaket der drei Poolparteien bezieht. Die nach § 34 Abs. 2 WpHG zurechenbare Position des bestehenden Pools belief sich nach der Stimmrechtsmitteilung vom 22. August 2023 auf rund 27,51 %. Die erstmals meldepflichtige Stimmrechtsposition kann schon vor dem Datum dieser Mitteilung entstanden sein.

2. Mit der Beteiligung verfolgte Ziele

a) Strategische Ziele / Handelsgewinne (§ 43 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 WpHG). Die Mitteilende verfolgt mit ihrer Beteiligung langfristige strategische Ziele. Eine kurzfristige Erzielung von Handelsgewinnen steht nicht im Vordergrund.

b) Erwerb weiterer Stimmrechte (Nr. 2). Die Mitteilende beabsichtigt nach ihrer gegenwärtigen Planung nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der MLP SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.

c) Einflussnahme auf die Organbesetzung (Nr. 3). Die Mitteilende beabsichtigt, im Rahmen ihrer Aktionärsrechte Einfluss auf die Besetzung des Aufsichtsrats der MLP SE zu nehmen, insbesondere durch die Einreichung oder Unterstützung von Wahlvorschlägen. Eine Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstands wird nicht angestrebt.

d) Wesentliche Änderungen der Kapitalstruktur (Nr. 4). Die Mitteilende strebt gegenwärtig keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der MLP SE an, insbesondere nicht hinsichtlich des Verhältnisses von Eigen- und Fremdfinanzierung oder der Dividendenpolitik.

3. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel

Die nach § 34 Abs. 2 WpHG erfolgende Zurechnung fremder Stimmrechte beruht auf dem bereits bestehenden Poolvertrag. Die Zurechnung als solche ist kein entgeltlicher Aktienerwerb und erforderte keine Finanzierung der zugerechneten Aktien durch die Mitteilende.

Für den unmittelbaren Erwerb der von der Mitteilenden gehaltenen MLP-Aktien bestätigt die Mitteilende folgende, vor Unterzeichnung festzulegende Mittelherkunft (§ 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG):

? Eigenmittel - Fremdmittel - Unentgeltlicher Erwerb ohne eigene Erwerbsmittel - Kombination / sonstiger Erwerbsweg

4. Veröffentlichung und Schlussbemerkung

Wir bitten um die gesetzliche Behandlung und Veröffentlichung dieser Erstmitteilung gemäß § 43 Abs. 2 WpHG sowie um Bestätigung ihres Eingangs. Die Mitteilung erfolgt ausschließlich namens der Mitteilenden. Sie ist weder eine Stimmrechtsmitteilung nach § 33 WpHG noch eine Erklärung anderer Poolparteien. Die Prüfung einer etwaigen Veröffentlichungspflicht nach Art. 17 MAR bleibt hiervon unberührt.

Gaiberg, den 05. November 2026

Maximilian Lautenschläger

Angelika Lautenschläger Beteiligungen Verwaltungs GmbH | Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer



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