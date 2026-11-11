Zürich - Der Krieg im Nahen Osten hinterlässt nur begrenzt Spuren im Schweizer Tourismus. Deutliche Einbussen bei Gästen aus Asien und den Golfstaaten werden laut Schweiz Tourismus grossteils durch andere Gästegruppen aufgefangen. Für das kommende Jahr erwartet die Marketing-Organisation ein hauchdünnes Minus. Laut einer Mitteilung vom Mittwoch rechnet Schweiz Tourismus für 2026 mit einem Rückgang der Logiernächte um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. ...

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