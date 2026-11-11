Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Rückenwind lieferten weiterhin die zuletzt stark gesunkenen Ölpreise, weil die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Krieges zwischen den USA und dem Iran zugenommen hatten. Die Lage bleibt allerdings fragil und kann sich schnell wieder drehen. Dass die US-Notenbank Fed den Leitzins angesichts der Inflationsentwicklung ...

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