Gold legt Basis für neue Aufwärtsbewegung!

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Endlos Turbo Long 3.538,12 open end: Basiswert Gold [12.2026]
47,31 EUR 47,31 EUR 5,37% Basiswertkurs: 4.042,10 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex, 00:19:55 Basispreis 3.538,12 USD Knock-Out-Barriere 3.538,12 USD Hebel 7,69x Abstand zum Basispreis in % 12,47% Abstand zum Knock-Out in % 12,47% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10
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