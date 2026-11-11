Gold legt Basis für neue Aufwärtsbewegung!

Der Goldpreis konnte sich nach den zuletzt gesehenen Rücksetzern wieder oberhalb der Marke von 4.000 USD stabilisieren. Übergeordnet profitiert Gold angesichts der weiterhin bestehenden Inflationsgefahren und der weiter schwelenden Nahost-Krise von seinem Nimbus als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten. Auch technisch hat sich das Bild beim Goldpreis zuletzt mit dem Breakout über die psychologisch wichtige Marke von 4.000 USD weiter aufgehellt.

Die Lage: Nahost-Krise weiter im Fokus, US-Dollar bremst Gold weiter aus!

Der Nahost-Konflikt bestimmt weiterhin das Geschehen auf dem Parkett. Zwar verhandeln die USA und der Iran aktuell hinter verschlossenen Türen unter der Vermittlung des Emirats von Katar über eine einvernehmliche Lösung des seit Ende Februar andauernden Militärkonflikts. Unterdessen flammten die Kampfhandlungen zuletzt weiter auf, nachdem die US-Luftstreitkräfte nach einem Angriff der IRGC auf eine US-Drohne erneut eine Luftabwehrstellung auf Qeshm Island in der Nähe der Straße von Hormus zerstört hatten. US-Präsident machte zuletzt unmissverständlich klar, dass die USA jederzeit zu weiteren Militärschlägen gegen den Iran bereit sind, während das iranische Regime im Falle einer erneuten Eskalation mit Angriffen auf US-Ziele gedroht hatte. Angesichts der weiterhin angespannten Gemengelage im Nahost-Konflikt dürfte Gold daher weiterhin als "sicherer Hafen" gefragt bleiben. Gegenwind für den Goldpreis kam zuletzt erneut von der Währungsseite. Da der US-Dollar gegenüber dem Euro erneut zugelegt hatte, verteuert sich der Erwerb von Gold für Käufer außerhalb des US-Dollarraums, was die Nachfrage bei Gold vor allem in Asien belastet.

Die Perspektive: Zentralbanken weiter auf der Käuferseite, ETF-Inflows ziehen weiter an!

Die internationalen Notenbanken bleiben bei Gold weiterhin auf der Käuferseite. Laut einer Erhebung des World Gold Councils haben die internationalen Notenbanken ihre Goldkäufe in Q3 erneut deutlich ausgeweitet. Mit insgesamt rund 321 Tonnen Gold wurde ein deutlicher Anstieg von 42% gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet, wobei die internationalen Zentralbanken allein im September insgesamt rund 62 Tonnen Gold durch internationale Notenbanken erworben wurden. Die National Bank of Poland war erneut mit insgesamt rund 25 Tonnen Gold ganz oben auf der Käuferliste zu finden. Auch China stockte die Goldvorräte um weitere 23 Tonnen auf. Angesichts der zuletzt scharfen Korrektur im US-Technologiesektor scheint Gold auch wieder bei privaten und institutionellen Investoren stärker in den Fokus zu rücken. So verzeichneten die weltweiten Gold-ETF's im Oktober laut einer Erhebung des World Gold Councils Mittelzuflüsse von rund 2,7 Mrd. USD, während in Q3 Nettomittelzuflüsse von 31 Mrd. USD verzeichnet wurden. Angesichts des zuletzt korrektiven Marktumfelds an den internationalen Leitindizes sowie vor allem im US-Technologiesektor dürfte sich dieser Trend laut Marktbeobachtern weiter fortsetzen.

Trading-Taktik: Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich stabilisiert. Nachdem Rücksetzer im Bereich der Marke von 3.875 USD mit Käufen beantwortet wurden, gelang Anfang November der Breakout aus dem seit Ende August bestehenden, übergeordneten Abwärtstrend. Nach dem zuletzt erfolgten erfolgreichen Retest des Breakout-Levels im Bereich oberhalb der Marke von 4.000 USD-Marke kann man mit einem Stop-Loss im Bereich des zuletzt markierten Verlaufstiefs auf eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung spielen!

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Gold Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DN7DZV) auf den Gold Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Gold-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Gold Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Gold Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Gold Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 0,1.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Gold Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 10.11.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK AG