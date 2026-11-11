Freiburg (ots) -Der Publikumspreis der HR-Community geht in diesem Jahr an Inga Dransfeld-Haase, Personalvorständin der TÜV Nord Group. Beim Online-Voting des Personalmagazins erhielt sie die Mehrheit der rund 6.500 abgegebenen Stimmen. Die renommierte Auszeichnung verlieh das Personalmagazin im Rahmen der Human Work/s Konferenz seines Kooperationspartners Marsh (ehemals Mercer) in München.Mit dem "CHRO of the Year" wird jährlich ein Chief Human Ressource Officer ausgezeichnet, der oder die Herausragendes für das eigene Unternehmen leistet und eine Vorbildfunktion für die Profession hat. Inga Dransfeld-Haase treibt bei der TÜV Nord Group eine Transformation voran, die klassische HR-Arbeit hinter sich lässt. Der Schlüssel zur erfolgreichen Zukunft der Expertenorganisation mit ihren weltweit 15.000 Beschäftigten liegt für sie in der Verbindung von technologischer und menschlicher Exzellenz. "Inga Dransfeld-Haase steht für einen kulturellen Aufbruch, der die Balance schafft zwischen Sicherheit und Verlässlichkeit auf der einen und Veränderungsbereitschaft und Innovationskraft auf der anderen Seite", kommentiert Matthias Haller, Chefredakteur des Personalmagazins, und ergänzt: "Sie gestaltete ihren Einstieg im Unternehmen mit Zuhören, Workshops und einer gemeinsamen Standortbestimmung - zusammen mit dem Business und der Mitbestimmung. Daraus entstanden fünf strategische HR-Prioritäten: Leadership, Talententwicklung, Internationalisierung, KI und die weitere Professionalisierung von HR."Die Juristin bringt umfangreiche Reorganisationserfahrung und einen ausgeprägten Gestaltungsanspruch mit und erwarb damit schnell Anerkennung. Bereits nach wenigen Monaten im Unternehmen übernahm sie zusätzlich die Verantwortung für die Business-Units "People & Empowerment" und "Energy & Resources". Nicht nur People-Themen steuert Inga Dransfeld-Haase damit; als CHRO trägt sie zusätzlich Businessverantwortung, die wesentlich zur Zielerreichung des gesamten Konzerns beiträgt.Auszeichnung hat sich in der HR-Community etabliertDie Auszeichnung zum CHRO of the Year fand bereits zum achten Mal statt und hat sich in der HR-Branche als wichtiger Wettbewerb etabliert. Zur Wahl standen 2026 sechs CHROs, die ein breites Spektrum des HR-Managements vertreten. Neben Inga Dransfeld-Haase waren Khadija Ben Hammada (Merck Group), Roland Hehn (Schwarz Corporate Solutions), Katy Roewer (Otto Group), Christina Schulte-Kutsch (Siemens Energy) und Britta Seeger (Mercedes-Benz Group) nominiert. Das Online-Voting, das auf der Plattform des Personalmagazins durchgeführt wurde, erzielte in diesem Jahr 6.500 Stimmen.In den Vorjahren wurden ausgezeichnet: Markus Fink (Infineon), Judith Wiese (Siemens), Claudia Viehweger (Scout 24), Frauke von Polier (Viessmann), Jörg Staff (Atruvia), Martin Seiter (Deutsche Bahn) und Julia Bangerth (Datev).Über PersonalmagazinPersonalmagazin, eine Marke von Haufe, ist das marktführende und unabhängige Branchenmedium zur Gestaltung der Arbeitswelt. Es bietet praxisnahe Impulse für eine zukunftsfähige Arbeitswelt, Analysen aktueller HR-Trends durch unabhängige Perspektiven und eine verlässliche Faktenbasis als Grundlage für bessere HR-Entscheidungen.Personalmagazin wendet sich an HR-Manager:innen und Unternehmensgestalter:innen, die die Arbeitswelt verbessern und einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten wollen.Über HaufeHaufe verbindet smarte und einzigartige Lösungsangebote mit rechtssicherem Fachwissen und bietet somit HR-Abteilungen, Steuerkanzleien und anderen Corporate Services die perfekte Unterstützung bei ihrer täglichen Arbeit und macht sie startklar für neue Themengebiete.Die Marke Haufe gehört zur Haufe Group, einem führenden B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen. Mit Content, Software und Weiterbildung. Die Haufe Group mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist breit aufgestellt, um ihre Kund:innen mit vielfältigen Lösungen auf ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende an zehn Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kund:innen aus der DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von Solo-Selbständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.Pressekontakt:Haufe-Lexware GmbH & Co. KGSenior Communications ManagerinLara BurgerMunzinger Str. 9, 79111 FreiburgTel: 0761 898-3695E-Mail: pressehaufe@haufe-lexware.comOriginal-Content von: Haufe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107515/6388363