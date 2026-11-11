Ein neuer Bewertungsindex, der sich am Nutri-Score für Lebensmittel orientiert, soll die Qualität und Leistungsfähigkeit von Photovoltaik-Wechselrichtern vergleichbar machen. Ein Forschungsteam der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) hat einen neuen Bewertungsindex für Photovoltaik-Wechselrichter vorgestellt. Dieser soll bei der Abschätzung helfen, wie zuverlässig und leistungsfähig die Geräte im langfristigen Betrieb sind. Denn Wechselrichter sind ein wichtiger Bestandteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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