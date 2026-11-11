SpaceX will in Texas für Heterojunction-Solarzellen für seine Starmind-Satelliten fertigen. Die Produktionsanlagen dazu kommen von Singulus aus Kahl am Main. Singulus Technologies hat mit SpaceX einen Liefervertrag über eine schlüsselfertige Produktionslinie zur Herstellung von Heterojunction-Solarzellen abgeschlossen. Dieser Liefervertrag ist Teil einer strategischen Partnerschaft mit SpaceX. Weitere Produktionslinien sind geplant.Im Rahmen der Partnerschaft wird Singulus Hochleistungs-Solarzellen ...

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