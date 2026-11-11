HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Elmos von 210 auf 180 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Wachstumserwartungen würden getrimmt, doch die Profitabilität des Halbleiterunternehmens bleibe intakt, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch in seiner Beurteilung. Gedämpfte Erwartungen an das vierte Quartal zögen in seinem Modell etwas vorsichtigere Umsatzschätzungen für 2027 und 2028 nach sich./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:46 / CET

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