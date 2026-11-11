Bei der Steuerung von Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen in der Niederspannung herrscht heute Wildwuchs: Unterschiedliche rechtliche Anforderungen und technische Umsetzungskonzepte schaffen ein hohes Maß an Komplexität. Mehrere Verteilnetzbetreiber haben nun zusammen mit dem Beratungsunternehmen BET Consulting in einer Studie ein Zielbild für einen sogenannten Steuerbaren Netzanschluss ("SteuNA") entwickelt, das die Steuerung in der Niederspannung vereinfachen soll. Davon sollen auch Betreiber von Photovoltaik-Anlagen profitieren. Eon, EWE Netz, Netze BW, Stromnetz Berlin und BET Consulting zufolge ...

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