Marburg (ots) -Am 2. November 2026 hat am Universitätsklinikum Marburg eine neue Nachsorgeambulanz für Säuglinge, Kinder und Jugendliche mit Spina bifida ihren Betrieb aufgenommen.Mit der neuen Spina-bifida-Nachsorgeambulanz stärkt das Universitätsklinikum Marburg die langfristige, interdisziplinäre Versorgung betroffener Kinder und ihrer Familien. Spina bifida ist eine angeborene Fehlbildung, bei der sich das Neuralrohr in der Frühschwangerschaft nicht vollständig schließt. Dadurch können das Rückenmark und die Nerven beeinträchtigt sein; mögliche Folgen sind neurologische Ausfälle sowie Einschränkungen verschiedener Organsysteme.Kinder mit Spina bifida und ihre Familien benötigen häufig über viele Jahre hinweg medizinische, therapeutische und psychosoziale Unterstützung. Die in der Marburger Geburtshilfe etablierte Operation vor der Geburt kann dazu beitragen, die Krankheitslast zu verringern. Auch nach einem operativen Verschluss der Fehlbildung bleibt jedoch eine engmaschige und langfristige Betreuung erforderlich.Die von der Neuropädiatrie geleitete Ambulanz ergänzt die bestehenden stationären Untersuchungs- und Behandlungsangebote durch eine gezielte ambulante Langzeitbetreuung. Sie begleitet die jungen Patientinnen und Patienten von der Geburt bis zum Übergang ins Erwachsenenalter und unterstützt die Familien im Alltag.Dafür arbeitet die Ambulanz eng mit Fachbereichen der Neonatologie, Kinderurologie, Kindernephrologie, Kinderorthopädie, Kinderradiologie, Kinderschlafmedizin, Neurochirurgie, Physiotherapie und Medizinischen Psychologie sowie mit der Neuropädiatrie des Universitätsklinikums Gießen zusammen. Gemeinsam sollen mögliche Probleme früh erkannt, Behandlungen aufeinander abgestimmt und die Entwicklungschancen, Selbstständigkeit und Lebensqualität der Kinder gefördert werden.Mit dem neuen Angebot entsteht in Marburg ein umfassendes Versorgungskonzept, das die vorgeburtliche Behandlung, die Geburt und die langfristige Nachsorge miteinander verbindet. Zugleich bietet es betroffenen Familien eine verlässliche Anlaufstelle.Kontakt:Dr. Ines Wallot (Leitung Spina-bifida-Nachsorgeambulanz) | InesSimone.Wallot@uk-gm.deTerminvereinbarung Kinderstart | kstart@med.uni-marburg.deDas Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) (https://www.ukgm.de/home.html) mit seinen 86 Kliniken und Instituten an den beiden Standorten Gießen und Marburg ist das drittgrößte Universitätsklinikum Deutschlands. Seit Februar 2006 trägt die RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/) zu 95 Prozent die Verantwortung als Betreiber dieses privatisierten Universitätsklinikums. www.ukgm.dePressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)Thomas Steiner | Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 6421 58 - 68038 | thomas.steiner@uk-gm.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6388413