Sony Group Corporation - SONY: In diesem Pullback-Setup ist Musik drin!

Q2 2026/27 mit +45 Prozent!

Bullenalarm bei der Sony-Aktie. Starke Zahlen, Prognose angehoben. Jetzt Long-Einstieg? Kaufsignal ab 26.85 USD!

Sony (SONY) - ISIN JP3435000009

Rückblick

Die an der New York Stock Exchange als American Depositary Receipt (ADR) gehandelte Sony-Aktie hat sich im vergangenen Halbjahr zunächst schwach entwickelt und fiel von rund 23 USD im Mai bis auf knapp 19.50 USD Ende Juni, bevor eine nachhaltige Erholung einsetzte. Seit August dominieren die Käufer das Geschehen, wobei der Kurs mit mehreren dynamischen Aufwärtsbewegungen bis auf rund 28 USD Anfang November kletterte und zuletzt nach einem kurzen Kurssprung wieder etwas zurücksetzte. Die Aktie notiert weiterhin oberhalb des 20er-EMA und des 50er-EMA, wobei sich die gleitenden Durchschnitte klar aufwärts bewegen.

Sony-Aktie: Chart vom 10.11.2026, Kürzel: SONY, Kurs: 26.71 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Pullback-Setup sieht eine mögliche Stabilisierung im Bereich zwischen 26.30 USD und 26.85 USD vor, wobei die Aktie nach dem jüngsten Anstieg eine Konsolidierung auf hohem Niveau durchläuft. Kann sich Sony oberhalb von 26.30 USD behaupten und anschließend den Widerstand bei 26.850 USD überwinden, könnte die Aufwärtsbewegung weitergehen und zunächst einen Anstieg in Richtung 28.50 USD ermöglichen. Für Trader könnte ein bestätigter Rebound an der Unterstützungszone oder ein Ausbruch über 26.85 USD interessant sein, solange der 20er-EMA als dynamische Unterstützung verteidigt wird.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Sony-Aktie nachhaltig unter die Unterstützung bei 26.30 USD und den dort in der Nähe verlaufenden 9er-EMA, wäre das Pullback-Setup gefährdet und eine Fortsetzung der Korrektur wahrscheinlich. In diesem Fall könnten zunächst der 20er-EMA und darunter die Zone um 25.50 USD als mögliche Auffangbereiche dienen, bevor bei weiterer Schwäche der 50er-EMA in den Fokus rückt. Bei einem Long-Trade könnten Trader einen Stop Loss knapp unter 26.30 USD platzieren, da ein Bruch dieser Marke das bullische Szenario deutlich schwächen würde.

Meinung

Der japanische Mischkonzern Sony Group Corporation hat seinen Hauptsitz in Tokio, ist breit aufgestellt und umfasst die Bereiche Gaming (PlayStation), Musik, Film und Unterhaltungselektronik sowie Bildsensoren und Finanzdienstleistungen. Besonders das Entertainmentgeschäft mit Spielen, Filmen und Musik gewinnt zunehmend an Bedeutung. Im zweiten Geschäftsquartal 2026/27 konnte Sony das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 45 Prozent auf rund 622 Milliarden Yen steigern. Der Umsatz legte um 10 Prozent auf 3.43 Billionen Yen zu. Treiber waren unter anderem erfolgreiche Film- und Spieleproduktionen, darunter der neueste Spider-Man-Film und das PlayStation-Spiel "Marvel's Wolverine". Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung hob Sony seine Jahresprognose erneut an: Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet der Konzern nun ein operatives Ergebnis von 1.87 Billionen Yen (rund 10.5 Milliarden EUR) und einen Umsatz von 13 Billionen Yen. Zuvor lag die Umsatzplanung lediglich leicht über dem Vorjahreswert von 12.48 Billionen Yen. Besonders stark entwickelten sich die Sparten Gaming und Filmproduktion. Im Gaminggeschäft profitierte Sony von höheren Erlösen aus Netzwerkdiensten und Spieleverkäufen, während im Filmgeschäft erfolgreiche Kinoproduktionen für einen deutlichen Ergebnisanstieg sorgten. Auch das Musikgeschäft legte zu. Die Zahlen zeigen, dass Sony zunehmend von seinem breit diversifizierten Entertainmentportfolio profitiert. Für die weitere Entwicklung bleibt entscheidend, ob der Konzern regelmäßig erfolgreiche Spiele- und Filmproduktionen hervorbringen kann. Die höhere Jahresprognose unterstreicht jedenfalls die derzeit starke operative Entwicklung. Trader, die abseits des US-Marktes attraktive Einstiegsmöglichkeiten suchen, könnten bei nächster Gelegenheit bei der Sony-Aktie in Long-Richtung einsteigen.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 155.98 Mrd. USD

Meine Meinung zu Sony ist bullisch.

Quellennachweis: https://goldesel.de/aktien/news/sony-aktie-konzern-hebt-gewinn-und-umsatzprognose-nach-starkem-quartal-an

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

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