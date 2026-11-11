ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 95 Pence auf "Sell" belassen. Das schwache Deutschland-Geschäft der Briten sei durch besseren Lauf in anderen Ländern aufgewogen worden, schrieb Polo Tang am Dienstag nach den Zahlen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BH4HKS39
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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