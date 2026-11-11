DAX Prognose für Mittwoch, 11.11.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.524 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index lief vorbörslich aufwärts, gab die Gewinne aber mit Aufnahme des Xetra Handels wieder ab. Am Vormittag konnte sich der Index stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Die Impulse haben zwar bis Mittag angehalten, hatten aber einen sehr überschaubaren Charakter. Am frühen Nachmittag stellte sich Schwäche ein. Der DAX setzte kontinuierlich zurück. Wesentliche Erholungen haben sich bis zum Xetra Schluss nicht eingestellt. Trotz der Schwäche am Nachmittag konnte der DAX einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich zogen die Notierungen wieder an. Der DAX ging bei 26.538 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Stabile Vorbörse: Der DAX startete am Morgen bei 26.600 Punkten in den Handel und notiert damit spürbar über dem gestrigen Tagesschluss.

Bullisches Chartbild: Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart hat sich die technische Verfassung über den wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 - SMA50) aufgehellt.

Leicht positive Tendenz: Das Setup für den Tag zeigt eine statistische Wahrscheinlichkeit von 55 - für das bullische Szenario.

Chartcheck - Prognose im Detail

1-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notiert stabil über der SMA20 (aktuell bei 26.549 Punkten). Im gestrigen Verlauf testete der Index den Bereich des Allzeithochs, drehte jedoch vorher ab. Durch die Erholung im Frühhandel hat sich der Index die Chance erarbeitet, das Allzeithoch erneut anzulaufen und zu bestätigen. Gelingt dies, rücken übergeordnete Anlaufziele bei 26.835/50 Punkten sowie 27.015/30 Punkten in den Fokus. Sollte der Support der SMA20 brechen, drohen Rücksetzer in Richtung der SMA50 (26.393 Punkte)....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.