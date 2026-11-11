Sechs Kommunen erhalten je 40.000 Euro für vorbildliche Klimaschutzprojekte. Der Wettbewerb "Klimaaktive Kommune 2026" soll herausragende Klimaaktivitäten bekannt machen und zur Nachahmung anregen. Sechs Kommunen haben die Auszeichnung "Klimaaktive Kommune 2026" erhalten. Den Wettbewerb veranstaltet das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative. Ziel ist es, vorbildliche Klimaschutzprojekte sichtbar zu machen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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