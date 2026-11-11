Original-Research: FACC AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu FACC AG
Nach starkem Q3 peilt das Management die obere Guidance-Hälfte an
Stärker als im Preview erwartet: In unserem Preview vom 05.11. hatten wir ein sehr starkes Umsatzquartal mit Wachstum in allen drei Segmenten erwartet. Die Zahlen fielen noch besser aus. Umsatz und EBIT der FACC AG lagen im Q3 mit 273,8 Mio. EUR (+28,6% yoy) und 14,6 Mio. EUR (Vj.: 3,1 Mio. EUR) über unseren Schätzungen. Die Guidance für 2026 wurde bestätigt, im Conference Call stellte das Management ein Ergebnis in der oberen Hälfte der Spannen in Aussicht. Unsere Schätzung...
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Über Montega:
Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.
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