Mainz (ots) -Der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit zum "Hilfsmittelmodernisierungs- und Bürokratierückbaugesetz (HiB)" vom 30. Oktober 2026 sieht vor, dass jede Hörsystemversorgung - rund eine Million Fälle jährlich - vorab beantragt, geprüft und genehmigt werden muss. Begründet wird dies mit überdurchschnittlich hohen Aufzahlungen bei Hörhilfen.Die IKK Südwest und die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) lehnen dieses Vorhaben ab und fordern daher, Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe d des Referentenentwurfs (§ 33 Absatz 5a Satz 3 SGB V-E) ersatzlos zu streichen.Die Versorgungszufriedenheit der Versicherten ist hoch, die Beratungszufriedenheit ebenso (Quelle: Versichertenbefragung IKK Südwest).Der geplante Genehmigungszwang erfasst alle Hörhilfen-Versorgungen von schwerhörigen Menschen. Er führt zu keinen Einsparungen bei den Leistungsausgaben, verursacht aber zusätzliche Verwaltungskosten.Die ausführlichen Begründungen finden sich hier: Resolution (https://hoschkeconsorten.sharepoint.com/:b:/s/hoschke-daten/IQCyKJRytlE5Qa6TIPp0CGmZAc2yj8VVDjGIByDT3iPeF_k?e=atxaWF)Pressekontakt:presse@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70547/6388430