München (ots) -Maximal chaotischer Spaß, Dosenbier in rauen Mengen und gewagter Humor - dafür ist Regisseur Flip van der Kuil (NEW KIDS-Reihe) ein Garant. In seinem neuen Film KARNEVAL wollen vier Freunde einfach nur jede Sekunde des stadtweiten Karnevalsexzesses auskosten, doch es warten größere Aufgaben auf sie.Der Tag fängt so gut an für die vier langjährigen Freunde Sjefke (Tim Haars, NEW KIDS-Reihe), Tinus (Huub Smit, NEW KIDS-Reihe), Herman (Roy "Fresku" Reymound, NEW KIDS TURBO) und Janco (Guido Pollemans, NEW KIDS-Reihe). Doch dem besten, bierreichsten Karneval aller Zeiten stehen zahlreiche Hürden im Weg, nicht zuletzt der verärgerte Ex-Prinz Karneval, der die Party in seiner Rachsucht in die Luft jagen will. Mit Sjefkes Tochter Cathelijne (Jadore Felter, "Nordin") im Schlepptau starten die Vier zum Angriff, denn der Karneval - und das viele gute Bier - müssen gerettet werden. Prost!Hier geht es zum Trailer: https://youtu.be/jC6MOuz_mdsInhalt: Die vier besten Freunde Sjefke, Tinus, Herman und Janko leben für den Karneval, doch die sorgfältig geplanten Feiertage versinken schon am ersten Tag im Chaos. Während einer unerwartet mit seiner 12-jährigen Tochter konfrontiert wird, von deren Existenz er nichts wusste, sieht ein anderer seine Chance, endlich als Sänger den Durchbruch zu schaffen - obwohl er keinen einzigen Ton trifft. Als sie entdecken, dass ein wahnsinniger Ex-Prinz Karneval finstere Pläne für die Show des Headliners, Guus Meeuwis, hegt, eskaliert die Situation. Ein verrücktes Abenteuer beginnt, und die Freunde müssen alle Register ziehen, um den Karneval zu retten.KARNEVAL ist eine Produktion von Kaap Holland Film und Dead Duck Productions im Verleih von Constantin Film. Produziert wurde der Film von Maarten Swart (Producer), Flip van der Kuil (Co-Producer) und Jorn Baars (Executive Producer) unter der Regie von Flip van der Kuil nach einem Drehbuch von Flip van der Kuil und Zoeteke Lugthart.Kinostart: 4. Februar 2027 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Tim Haars, Huub Smit, Roy "Fresku" Reymound, Guido Pollemans, Jadore Felter, Henry van Loon, Martijn Crins, Elise Schaap, Lamara Strijdhaftig, Guus Meeuwis u.a.Drehbuch: Flip van der Kuil, Zoeteke LugthartRegie & Schnitt: Flip van der KuilProducer: Maarten SwartCo-Producer: Flip van der KuilExecutive Producer: Jorn BaarsProduktion: Kaap Holland Film, Dead Duck ProductionsKamera: Boas van Milligen Bielke NSCPressematerial steht ab sofort zum Download bereit unter: https://presse.constantin.film/Für Rückfragen:Constantin FilmFilmpresseTelefon: 089 44 44 60 100E-Mail: presse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6388450