Berlin (ots) -Sie ist Feuerwehrfrau, Landtagsabgeordnete und nun auch ehrenamtlich Bundesbeauftragte für Gleichstellung im Deutschen Feuerwehrverband (DFV): Christiane Staab, MdL, wurde vom DFV-Präsidialrat einstimmig in ihr neues Amt berufen. Die Volljuristin aus Baden-Württemberg ist nach ihren Tätigkeiten als Rechtsanwältin und Bürgermeisterin Mitglied des Landtags in Stuttgart und unter anderem im Ausschuss des Inneren und für Digitalisierung aktiv."Ich freue mich außerordentlich, dass wir einen einstimmigen Vorschlag aus dem Fachbereich Frauen erhalten haben. Dies resultiert daraus, dass sich Christiane Staab der Herausforderung der Gleichstellungthemen bewusst ist und sie hierzu verschiedene Perspektiven und Kompetenzen aus ihrer Verwendung in der Feuerwehr, der Kommunal- und Landespolitik und nicht zuletzt aus der Verbandsperspektive mit einbringen kann", freut sich DFV-Vizepräsident Axel Schuh, der den Fachbereich Frauen im DFV-Präsidium verantwortet.Christiane Staab ist neben ihrer aktiven Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Walldorf auch in der Psychosozialen Notfallversorgung spezialisiert. Als stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Rhein-Neckar hat sie tiefe Einblicke in das Verbandswesen. Staab ist Mitglied des Fachausschusses Frauen des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg."Ich will Gleichstellungsthemen in die Arbeit des DFV und seiner Mitgliedsverbände nicht nur einbringen, sondern hier auch aktiv auf Hürden aufmerksam machen und Impulse geben, die in der Praxis oft einfacher umzusetzen sind, als viele befürchten", erklärt Christiane Staab. Die Funktion der Bundesbeauftragten für Gleichstellung im DFV ist auf Interessenvertretung und Beratung auf Bundesebene ausgelegt.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6388460