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WKN: 164682 | ISIN: GB0032273343 | Ticker-Symbol:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BARINGS EMERGING EMEA OPPORTUNITIES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BARINGS EMERGING EMEA OPPORTUNITIES PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
11.11.2026 12:12 Uhr
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Barings Emerging EMEA Opportunities Plc - Net Asset Value(s)

Barings Emerging EMEA Opportunities Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 11

Barings Emerging EMEA Opportunities PLC

It is announced that at the close of business on 10 November 2026, the unaudited Net Asset Value (NAV) per ordinary share valued on a bid price basis, is:

Including current period revenue to 10 November 2026 956.84 pence per ordinary share

Excluding current period revenue 942.46 pence per ordinary share

Legal Entity Identifier 213800HLE2UOSVAP2Y69

11 November 2026

© 2026 PR Newswire
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