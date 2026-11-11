Es ist nahezu eine Wiederholung der Entwicklung vom Juli: Damals hatte Brenntag seine Gewinnziele für das Gesamtjahr erhöht. Trotzdem bröckelte der Kurs leicht ab. So geschah es auch am heutigen Mittwoch: Brenntag konkretisierte das bereits erhöhte Gewinnziel und trotzdem kam es zu Kursverlusten, die wir als klassische Gewinnmitnahmen einstufen. Dabei gilt es zu beachten, dass die Brenntag-Aktie gegenüber unserer Berichterstattung vom Juli [HIER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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