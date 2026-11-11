Berlin (ots) -Gebrauchte Geschenke kommen besser an, als viele denken: Nur 3 Prozent der Befragten würden sich nicht über ein Second Hand Geschenk freuen. Die größte Hürde ist die Sorge der Schenkenden, dass es nicht gut ankommt. Das Buch ist das Second Hand Geschenk Nr. 1, und Weiterverkaufen nach dem Fest ist für die meisten kein Tabu. Das und mehr zeigt der Second Hand Geschenke-Report von momox, Europas führendem Re-Commerce-Unternehmen, für den 2.809 Kund:innen von medimops und momox fashion befragt wurden.Second Hand schenken: Nachhaltiger, persönlicher und ganz offen57 Prozent haben schon Second Hand zu Weihnachten verschenkt. Von den übrigen können sich fast zwei Drittel (64 Prozent) vorstellen, es zu tun. Die wichtigsten Gründe: 70 Prozent halten Second Hand für nachhaltiger, 69 Prozent schätzen die Qualität, die oft so gut wie neu ist, und 62 Prozent den günstigeren Preis. 40 Prozent finden Second Hand Geschenke sogar persönlicher als neue.Ein Geheimnis ist der Gebrauchtkauf dabei nicht: 59 Prozent würden offen sagen, dass ihr Geschenk gebraucht ist. Nur 7 Prozent würden es verschweigen.Die Sorge liegt bei den SchenkendenNur rund 14 Prozent der Befragten würden grundsätzlich nichts Gebrauchtes verschenken. Zwei Drittel von ihnen (67 Prozent) fürchten, dass ein gebrauchtes Geschenk nicht gut ankommt. An der Qualität zweifeln dagegen nur 8 Prozent.Die Beschenkten sehen das entspannter: Jede:r Sechste (17 Prozent) würde sich über ein Second Hand Geschenk sogar mehr freuen als über ein neues. Bei Mode kommt eine zweite Hürde hinzu: 22 Prozent der Kund:innen fürchten den schwierigeren Umtausch.Bücher vorn, bei Mode sichere TeileDas Buch ist das Second Hand Geschenk Nr. 1: 85 Prozent der medimops Kund:innen, legen gebrauchte Bücher unter den Baum, am häufigsten Romane und Krimis (75 Prozent). Im typischen Familienalter zwischen 35 und 44 Jahren verschenken 67 Prozent gebrauchte Kinderbücher.Bei Mode setzen die Befragten auf sichere Teile: Wer Accessoires verschenkt, wählt am häufigsten Taschen (73 Prozent), bei Kleidung liegen Pullover vorne (73 Prozent). Schuhe verschenken nur 11 Prozent. Wichtig ist der Zustand: 87 Prozent verschenken nur neuwertige Mode, bei Büchern sind es 72 Prozent.Gekauft wird vor allem online: 79 Prozent nutzen für ihre Geschenke Second Hand Onlineshops, 53 Prozent Online-Marktplätze.Nach dem Fest: Weiterverkaufen ist kein TabuEin Geschenk passt so gar nicht? 55 Prozent würden es weiterverkaufen, sofort, später oder diskret. 30 Prozent würden es weiterverschenken oder spenden, nur 15 Prozent fänden Weiterverkaufen unhöflich. Jüngere sind dabei offener: Unter den 25- bis 44-jährigen medimops Kund:innen würden 60 Prozent weiterverkaufen, bei den Über-65-Jährigen 35 Prozent.Viele verkaufen schon vor dem Fest: Jede:r Dritte trennt sich von Dingen, die nicht mehr gebraucht werden, um das Geschenkbudget aufzubessern. Bei den 35- bis 44-jährigen medimops Kund:innen sind es 41 Prozent. Weitere 52 Prozent können es sich vorstellen.Den vollständigen Report gibt es hier. (https://momox.biz/images/momox_Second-Hand-Geschenke-Report_2026_Booklet.pdf)MethodikOnline-Befragung von 1.680 Kund:innen von medimops und 1.129 von momox fashion, 14.10.-25.10.2026. Ergebnisse beider Befragungen zusammengefasst und nach Teilnehmendenzahl gewichtet.Über momoxDie momox SE ist das führende Re-Commerce-Unternehmen Europas. Der Second Hand Pionier kauft gebrauchte Bücher, Medienartikel und Kleidung von Verbraucher:innen zum Festpreis an. Nach umfassender Qualitätskontrolle werden die Artikel weiterverkauft: Die angekauften Bücher und Medienartikel wie CDs / Vinyl, DVDs / Blu-rays & Spiele bietet momox bis zu 70 Prozent günstiger im Vergleich zum Neupreis in Deutschland auf medimops.de (https://www.medimops.de/), in Frankreich auf momox-shop.fr (https://www.momox-shop.fr/) und weltweit auf externen Online-Marktplätzen an. Die qualitätsgeprüfte Second Hand Kleidung, Schuhe und Accessoires werden auf momoxfashion.com (https://www.momoxfashion.com/) zum Kauf angeboten.Den Ankauf von gebrauchten Büchern, Medienartikeln und Kleidung bietet momox in Deutschland über momox.de (https://www.momox.de/) und in Österreich über momox.at (https://www.momox.at/) sowie die App momox (iOS & Android) an. Zusätzlich werden Bücher und Medien über die eigenen länderspezifischen Plattformen für Spanien, Italien und die Niederlande angekauft. Kund:innen verkaufen so eine große Anzahl nicht mehr genutzter Produkte schnell und mit geringem Aufwand zum Festpreis an momox. Den Weiterverkauf der Artikel und das damit verbundene Risiko übernimmt momox.Das 2004 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt derzeit mehr als 2.100 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. Seit dem Start wurden über 400 Millionen Artikel an- und weiterverkauft.Pressekontakt:Miriam Walter / presse@momox.bizOriginal-Content von: momox SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71973/6388470