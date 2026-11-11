Auf der UN-Klimakonferenz in Antalya steht Künstliche Intelligenz ganz oben auf der Agenda. Laut einer Prognose könnte KI tatsächlich zur Senkung von CO2-Emissionen beitragen. Doch es scheitert an der Umsetzung. Während sich Vertreter aus aller Welt im türkischen Antalya zur Klimakonferenz der Vereinten Nationen treffen, dürfte ein Thema die Gespräche dominieren: Künstliche Intelligenz. Das Gastgeberland hat die Teilnehmenden bereits aufgefordert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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