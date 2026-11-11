Wer keine Playstation 5 hat oder einfach nicht warten möchte: Diese sieben Spiele treffen einen ähnlichen Nerv wie Grand Theft Auto 6 - jedes auf seine ganz eigene Weise. Wenn Grand Theft Auto 6 am 19. November erscheint, dürfte es wieder einige Maßstäbe setzen, wie auch schon die vorherigen Teile der Reihe. Eine gigantische Open World, lebendige NPCs - und Verkaufszahlen, von denen andere Hersteller nur träumen können. Der Hype um dieses Spiel scheint ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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