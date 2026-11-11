Der Projektierer Abo Energy plant erhebliche Einschnitte für Gläubiger und Anteilseigner. Ein Sanierungsexperte soll alleiniger Gesellschafter werden. Kleininvestoren sind von den Plänen nicht betroffen. Abo Energy, Projektierer für Windenergie und Photovoltaik, hat beschlossen, beim zuständigen Amtsgericht Frankfurt am Main ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) anzuzeigen. Grundlage sind die laufenden Verhandlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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