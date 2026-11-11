DJ AUKTION/Bund stockt Langläufer auf

Von Emese Bartha

FRANKFURT--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2056 im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden insgesamt 1,931 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen jeweils vom 14. Oktober):

=== Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2047 Angebotsvolumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,560 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 853 Mio EUR Marktpflegequote 147 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,8 (2,5) Durchschnittsrend. 3,65% (3,80%) Wertstellung 13. November 2026 Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056 Angebotsvolumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,398 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,078 Mrd EUR Marktpflegequote 422 Mio EUR Bid-to-cover-Ratio 1,3 (1,4) Durchschnittsrend. 3,66% (3,80%) Wertstellung 13. November 2026 ===

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November 11, 2026 05:59 ET (10:59 GMT)

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