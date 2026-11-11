Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 11.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Nach dem KI-Boom kommt Quantum: Warum Anleger jetzt auf Delta Gold schauen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
11.11.2026 12:33 Uhr
238 Leser
Artikel bewerten:
(1)

AUKTION/Bund stockt Langläufer auf

DJ AUKTION/Bund stockt Langläufer auf

Von Emese Bartha

FRANKFURT--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2056 im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden insgesamt 1,931 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen jeweils vom 14. Oktober): 

=== 
Emission      3,40-prozentige Bundesanleihe mit 
          Fälligkeit 15. Mai 2047 
Angebotsvolumen   1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,560 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  853 Mio EUR 
Marktpflegequote  147 Mio EUR 
Bid-to-cover-Ratio 1,8    (2,5) 
Durchschnittsrend. 3,65%   (3,80%) 
Wertstellung    13. November 2026 
 
Emission      2,90-prozentige Bundesanleihe mit 
          Fälligkeit 15. August 2056 
Angebotsvolumen   1,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,398 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  1,078 Mrd EUR 
Marktpflegequote  422 Mio EUR 
Bid-to-cover-Ratio 1,3    (1,4) 
Durchschnittsrend. 3,66%   (3,80%) 
Wertstellung    13. November 2026 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 05:59 ET (10:59 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.