Ratingen (ots) -Weihnachten ist die Zeit, in der gemeinsame Momente besonders zählen. Mit den instax Geschenkideen für Weihnachten wird aus einem schönen Augenblick ein echtes Andenken - zum Anschauen, Verschenken und Aufbewahren. Vom klassischen Sofortbild über digitale Aufnahmen zum Ausdrucken bis hin zum großformatigen WIDE-Smartphonedrucker bietet instax verschiedene Möglichkeiten, persönliche Erinnerungen auf ganz unterschiedliche Weise festzuhalten.instax mini 13: Für Selfies und Familienmomente - mit SelbstauslöserVom leckeren Essen am Heiligabend über das obligatorische Gruppenfoto bis zum spontanen Selfie zwischen den Feiertagen: Die instax mini 13 ist für alle gemacht, die diese Augenblicke direkt als Sofortbild festhalten möchten. Die Sofortbildkamera verbindet ein modernes, geschwungenes Design mit einer angenehmen Haptik und einer besonders einfachen Bedienung. Ein Dreh am Objektiv genügt, um die Kamera einzuschalten, den Nahaufnahme-Modus zu aktivieren oder sie wieder auszuschalten. Automatische Belichtungssteuerung und Blitz passen die Aufnahme an die jeweiligen Lichtverhältnisse an, während der integrierte Selfie-Spiegel bei der Bildausrichtung hilft. Besonders praktisch für die Weihnachtszeit: Der Selbstauslöser bietet wahlweise zwei oder zehn Sekunden Verzögerung. So bleibt niemand hinter der Kamera zurück und auch größere Familien finden gemeinsam Platz auf dem Bild. Die instax mini 13 ist in Dreamy Purple, Frost Blue, Candy Pink, Lagoon Green und Clay White für 89,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich. Die passende Kameratasche gibt es separat zu einer UVP von 17,99 Euro, das instax mini Album zu einer UVP von 12,99 Euro.instax Link WIDE 2: Bis zu sechs Erinnerungen auf einem WIDE SofortbildDie schönsten Erinnerungen sind oft längst Teil der digitalen Fotogalerie: der gemeinsame Urlaub, das Familienfest oder der erste Abend mit der neuen WG. Mit dem instax Link WIDE 2 bekommen diese digitalen Erinnerungen einen festen Platz im echten Leben. Der Smartphonedrucker bringt digitale Fotos als großformatige instax WIDE Sofortbilder aufs Papier. Mit der neuen Photo Mixer Funktion lassen sich bis zu sechs Motive zu einer individuellen Collage kombinieren. Verschiedene Layout-Vorschläge können angepasst und anschließend mit Designs personalisiert werden. So eignet sich der instax Link WIDE 2 nicht nur als Geschenk für Fotoliebhaber, sondern auch für alle, die aus ihren digitalen Erinnerungen etwas Persönliches machen möchten. Der Drucker ist in Duo Beige und Duo Blue für 174,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.instax Pal 2: Kleine Digitalkamera für große WeihnachtsmomenteManche Momente lassen sich nicht planen - und genau dann entstehen oft die schönsten Erinnerungen. Die instax Pal 2 ist eine kompakte Digitalkamera für spontane Aufnahmen und damit ein Geschenk für alle, die besondere Augenblicke zunächst digital festhalten und später selbst entscheiden möchten, welche davon als Sofortbild bleiben. Mit rund 87 Gramm passt die kleine Kamera problemlos in jede Tasche. Integrierter Sucher, Einstellrad und Formatwahlhebel greifen dabei Elemente der analogen Fotografie auf und sorgen für ein intuitives Fotoerlebnis. Bereits bei der Aufnahme kann zwischen den Formaten instax mini, SQUARE, WIDE und No Frame im 4:3-Format gewählt werden. Kreative Bildeffekte stehen direkt über Kamera und App zur Verfügung. Mit der instax Animation lassen sich zudem bis zu zehn Aufnahmen zu einer kleinen digitalen Bildfolge zusammenfügen. Die Fotos können auf das Smartphone übertragen und anschließend über kompatible instax Link Drucker oder Hybridkameras als Sofortbild ausgegeben werden. Die instax Pal 2 ist in Black und White für 169,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.instax SQUARE 2: Weihnachtsmomente im Quadrat - mit Mood-FilterDer gemütliche Nachmittag beim Plätzchenbacken oder der winterliche Spaziergang mit der Familie: Jeder Weihnachtsmoment hat seine eigene Stimmung. Mit der instax SQUARE 2 lässt sich diese direkt bei der Aufnahme unterstreichen. Die analoge Sofortbildkamera bietet neue Mood-Filter, die den Bildern wahlweise eine dezente, goldene Wärme oder einen klaren, bläulich-kühlen Farbton verleihen. Ohne Filter bleibt der klassische instax Look erhalten. Das quadratische instax SQUARE Format mit einer Bildfläche von 62 × 62 Millimetern gibt dabei auch der Umgebung ihren Platz. Drei Fokusmodi lassen sich intuitiv über den Objektivring auswählen, während die automatische Belichtungssteuerung für eine unkomplizierte Bedienung sorgt. Für spontane Selfies stehen der Close-up-Modus und ein integrierter Selfie-Spiegel zur Verfügung. Damit ist die instax SQUARE 2 ein Geschenk für alle, die Erinnerungen nicht nur festhalten, sondern ihnen einen persönlichen Look geben möchten. Die Sofortbildkamera ist ab dem 9. November 2026 in Misty White, Slate Blue und Brick Red für 109,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich. Passend zur Sofortbildkamera ist der instax SQUARE Acrylic Frame zu einer UVP von 19,99 EUR als Zubehör verfügbar.Ein Geschenk, das bleibtDas Lachen am Esstisch oder die Umarmung beim Wiedersehen - Weihnachten ist voller flüchtiger Momente. Während viele dieser Augenblicke heute auf dem Smartphone gespeichert und schnell wieder vergessen werden, macht instax sie sichtbar und greifbar. Denn ein Sofortbild ist mehr als nur ein Foto. Es kann weitergegeben, ins Portemonnaie gesteckt, an die Wand gehängt oder in einem Album gesammelt werden. Es wird Teil des Zuhauses und erinnert auch Jahre später noch an den Moment, in dem es entstanden ist.Pressekontakt:FUJIFILM Germany GmbHIsabel von VegesackPhone: +49 (0)175 2290991E-Mail: isabel.von.vegesack.contractor@fujifilm.comOriginal-Content von: FUJIFILM instax[TM], übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183524/6388513