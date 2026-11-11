DJ MARKT USA/Aktien mit guten KI-Neuigkeiten erholt erwartet - Anleihehandel ruht

Die US-Börsen dürften am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen in den Handel starten - insbesondere Aktien aus dem Technologiesektor. Dabei helfen neue positive Signalen aus der KI-Branche. Zuversicht schürt insbesondere der Cloud-Infrastrukturanbieter Coreweave mit einer überraschend optimistischen Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Das unterstreiche die andauernd hohe Nachfrage nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz, so Marktteilnehmer. Das Unternehmen rechnet mit Umsätzen von 13 bis 13,3 Milliarden Dollar, was über den Markterwartungen liegt. Dazu fiel auch der Umsatz im dritten Quartal über den Prognosen aus. Die Zahlen dürften auch deshalb die Stimmung für KI-Aktien aufhellen, weil Corweave wegen seiner hohen Verschuldung von rund 50 Milliarden Dollar zuletzt vor dem Hintergrund gestiegener US-Marktzinsen unter Druck gestanden hatte. Vorbörslich geht es für die Aktie um 18 Prozent nach oben.

Andere KI-Aktien wie AMD, Broadcom, Intel oder Micron liegen in der Vorbörse zwischen 4 und 6 Prozent im Plus. Nvidia erholen sich nach den starken Einbußen der Vortage vor dem Hintergrund von Untersuchungen gegen Unternehmenschef Jensen Huang wegen einer Affäre mit einer angeblichen chinesischen Spionin um gut 4 Prozent.

Zusätzlichen Rückenwind liefere die Entwicklung bei KI-Riesen Anthropic und OpenAI, heißt es weiter. Anthropic strebe bei seinem Börsengang laut einem Medienbericht eine Bewertung von mindestens 1,5 Billionen Dollar an und OpenAI sorge mit starkem Wachstum für Schlagzeilen. Der Umsatz des ChatGPT-Entwicklers soll im dritten Quartal erstmals 10 Milliarden Dollar erreicht haben und damit gegenüber dem Vorquartal um knapp 50 Prozent gestiegen sein. Dessen ungeachtet bleibe das Unternehmen allerdings hoch defizitär. Derweil hat die Führung von Taiwan Semiconductor Manufacturing, dem weltweit größten Auftragschip-Hersteller, Pläne genehmigt, jeweils 500 Millionen Dollar in Anthropic und OpenAI zu investieren.

Die positive Stimmung wird zwar von deutlich gestiegenen Anleiherenditen gebremst als Folge einer unerwartet hoch ausgefallenen US-Inflation im Oktober, begleitet von falkenhaften Kommentaren von US-Notenbankern. Allerdings wird am Berichtstag am US-Anleihemarkt wegen des Feiertags Veterans Day nicht gehandelt. Die US-Zehnjahresrendite war am Vortag wieder über die marke von 5,0 Prozent gestiegen.

Auch von den Ölpreisen kommt etwas Gegenwind. Sie ziehen nach den jüngsten starken Verlusten wieder an, Brent-Öl um 2,0 Prozent auf 93,32 Dollar. Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran hatten die Preise zuletzt gedrückt, allerdings blieben konkrete Fortschritte bislang aus.

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November 11, 2026 06:14 ET (11:14 GMT)

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