Hamburg (ots) -Bar, Karte, Smartphone oder App: Beim Tanken gibt es viele Zahlungsmöglichkeiten. Doch worauf kommt es den Befragten dabei an und welche digitalen Angebote sind für sie interessant? Das hat die Tankstellenkette HEM in einer aktuellen Umfrage unter 3.499 Teilnehmenden untersucht.[1]Das Ergebnis: Beim Bezahlen zählt vor allem Schnelligkeit (59 Prozent); für jeden Zweiten ist zudem Sicherheit wichtig. Bei zusätzlichen Vorteilen haben Rabatte die Nase vorn: 91 Prozent der Befragten interessieren sich bei Treueprogrammen für Rabatte auf Kraftstoff.So wird heute bezahlt: Karte vorn, Smartphone vor BargeldKnapp die Hälfte der Befragten zahlt am häufigsten mit Girocard beziehungsweise Debitkarte. Etwa jeder Fünfte bezahlt mit Smartphone oder Smartwatch, noch vor Bargeld (17 Prozent) und Kreditkarte (11 Prozent). Digitale und klassische Bezahlwege bestehen damit nebeneinander.Bezahlen per App an der Zapfsäule ist für viele noch NeulandGut ein Viertel der Befragten hat schon einmal direkt per App an der Zapfsäule bezahlt. Etwa jeder Zehnte tut dies regelmäßig. Knapp drei Viertel haben diese Möglichkeit noch nie genutzt. Als größten Vorteil nennt etwas mehr als die Hälfte die Zeitersparnis und weniger Anstehen an der Kasse. Rund ein Drittel schätzt, dabei am Auto bleiben zu können. Dass sie nicht zur Kasse gehen müssen, ist für 23 Prozent wichtig, für vier von zehn hingegen unwichtig. 37 Prozent stehen diesem Aspekt neutral gegenüber.Als mögliche Hürden nennen 36 Prozent ihre Vorliebe für Bar- oder Kartenzahlung an der Kasse und 29 Prozent die Sorge vor technischen Problemen. Jeweils knapp ein Viertel geht ohnehin gern in den Shop (24 Prozent) oder hat Bedenken bei der Datensicherheit (23 Prozent). Weitere 18 Prozent kennen sich mit dieser Bezahlmöglichkeit noch nicht ausreichend aus.Neue digitale AngeboteAm interessantesten finden die Befragten, Bezahlen und Treuepunkte oder Coupons in einer App zu kombinieren (54 Prozent). 41 Prozent interessieren sich für das Bezahlen außerhalb der Öffnungszeiten, etwa mit "pay@night", und 32 Prozent für weitere Bezahlmöglichkeiten per App, etwa für Autowäschen oder Shop-Produkte. Auch digitale Gutscheine stoßen auf Interesse: 70 Prozent finden sie interessant. Jeder Fünfte ist hingegen noch unentschieden.Eine eigene Bezahlfunktion einer Tankstellenmarke würden 17 Prozent auf jeden Fall nutzen. Für weitere 32 Prozent käme sie in Frage, wenn sie genauso einfach und sicher wäre wie bekannte Zahlarten. Das ist zusammen fast jeder Zweite. 30 Prozent würden sie eher nicht oder grundsätzlich nicht nutzen, 21 Prozent können es noch nicht beurteilen.Eine europäische Bezahllösung wie Wero oder der digitale Euro ist für 21 Prozent wichtig, für 31 Prozent unwichtig. 24 Prozent kennen diese Bezahllösung nicht.Treueprogramme: Rabatte auf Kraftstoff sind der HauptanreizJeder Zweite nutzt beim Tanken bereits Kundenkarten oder Treueprogramme - jeweils ein Viertel regelmäßig oder gelegentlich. Weitere 42 Prozent können sich eine Nutzung vorstellen, nur acht Prozent haben daran kein Interesse.Entscheidend ist vor allem der Preis. 91 Prozent der Befragten interessieren sich bei einem Treueprogramm für Rabatte auf Kraftstoff. Dahinter folgen Rabatte auf Autowäschen (37 Prozent), das Sammeln und Einlösen von Punkten gegen Prämien (36 Prozent) sowie Rabatte auf Shop-Produkte (17 Prozent).Die Ergebnisse legen nahe: Bei digitalen Angeboten kommt es nicht allein auf den Bezahlweg an. Für viele Befragte zählen vor allem konkrete Vorteile, ein einfacher Ablauf und Vertrauen in die Zahlung.[1] Basierend auf einer Marktforschungsumfrage zum Thema "Digitales Bezahlen an der Tankstelle", die von der Tankstellenkette HEM im November 2026 mit 3.499 Personen über 18 Jahren durchgeführt wurde.Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Deutsche Tamoil GmbHAlsterufer 5, 20354 HamburgTel.: +49 40 524 744 142E-Mail: presse@tamoil.dePressekontakt:PUNKT PR GmbHJana WenzelVölckersstraße 44, 22765 HamburgTel.: 040 853760-11E-Mail: jana.wenzel.cc@punkt-pr.deOriginal-Content von: Deutsche Tamoil GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67955/6388539