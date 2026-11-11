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SwitchBot stellt Curtain Gardinenschiene 4 vor - für intelligentere Vorhänge mit weniger Wartungsaufwand



11.11.2026 / 13:10 CET/CEST

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TOKIO, 11. November 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot , ein führender Anbieter KI-gestützter Haushaltsrobotiksysteme, stellt heute SwitchBot Curtain Gardinenschiene 4 vor. Der nachrüstbare Vorhangroboter automatisiert vorhandene Vorhänge auf U-Schienen. Die neue Battery+-Version läuft mit einer Ladung bis zu zwölf Monate*. Zum Laden lässt sich das Akkumodul abnehmen, während der Motor an der Schiene bleibt. Vorhänge auf U-Schienen in 30 Sekunden smart machen Für kompatible U-Schienen konzipiert, ist Curtain Gardinenschiene 4 in nur 30 Sekunden installiert - ohne neue Vorhänge oder bauliche Änderungen. Positionierungsmagnete sind nicht nötig. Die schlankere Bauform benötigt nur 20 mm Wandabstand und 40 mm Abstand zwischen zwei Schienen und bleibt so unauffälliger hinter den Vorhängen. Der Motor bewegt Vorhänge bis 12 kg. Bis zu zwölf Monate Laufzeit, weniger Wartungsaufwand Die Battery+-Version kombiniert einen integrierten Akku mit einem abnehmbaren Akkumodul: insgesamt 6.400 mAh für bis zu zwölf Monate Laufzeit.* Zum Laden lässt sich das Modul abnehmen, während der Vorhangroboter montiert bleibt. Die Solar-Version ergänzt Curtain Gardinenschiene 4 um ein Solarpanel, sodass bei ausreichender Sonne seltener manuell nachgeladen werden muss. Licht nach Zeitplan, Steuerung nach Wunsch Per Zeitplan öffnen sich die Vorhänge morgens oder schließen sich abends. QuietDrift bewegt sie sanft mit 0,5 cm pro Sekunde. Selbstschmierende Laufrollen reduzieren Reibung und Vibrationen für einen gleichmäßigeren Lauf. Mit Touch&Go startet der Motor durch sanftes Ziehen am Vorhang. Weitere Steuerungsmöglichkeiten bieten die SwitchBot-App und die optionale SwitchBot Remote. Ein kompatibler SwitchBot Hub ermöglicht zusätzlich die Steuerung über Alexa, Google Assistant, Siri-Kurzbefehle und SmartThings sowie die Matter-Integration. Vorhänge mehrerer Fenster lassen sich in einem Ablauf bündeln. So entstehen Szenen wie "Morgen", "Sonnenuntergang" oder "Haus verlassen", ohne jeden Raum einzeln zu steuern. Preise und Verfügbarkeit SwitchBot Curtain Gardinenschiene 4 ist ab dem 11. November 2026 über SwitchBot und Amazon in Europa erhältlich. Die Preise beginnen bei 99,99 EUR. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot-Website . Folgen Sie SwitchBot auch auf X , Instagram , Facebook und YouTube . *Die Akkulaufzeit hängt von Vorhanggewicht, Fahrweg, Nutzungshäufigkeit und Betriebsbedingungen ab. Solarladen setzt Sonneneinstrahlung voraus. Hub, Remote und weiteres Zubehör sind separat erhältlich, sofern sie nicht im gewählten Paket enthalten sind. Pressemappe: SwitchBot Curtain Gardinenschiene 4 View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-stellt-curtain-gardinenschiene-4-vor--fur-intelligentere-vorhange-mit-weniger-wartungsaufwand-302936440.html



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