München (ots) -Konsequent vertikal: Vergangene Woche wurden die Dreharbeiten zur Near-Future-Serie "STAY. Liebe gegen das System" abgeschlossen, dem ersten Microdrama des Bayerischen Rundfunks. Entwickelt wurde die Serie von der Fiktion des BR in Kooperation mit Bayern 3 und soll im Frühjahr 2027 über einen eigenen Bayern 3 Kanal auf Instagram und TikTok veröffentlicht werden. Geplant sind 40 Folgen mit einer Länge von jeweils 60 bis 90 Sekunden, durchgehend im Hochformat 9:16 erzählt.An der Seite von Katharina Scheuba spielen u. a. Sina Reiss, Jakob Tögel und Jannik Görger. In Gastrollen sind außerdem Anita Eichhorn, Julia "Tschuggi" Nageler und Sebastian Winkler von Bayern 3 sowie Alessandro "Sandro" Capasso zu sehen. Das Drehbuch stammt von Kirsten Wiebke Otte und Roman Glöckner, Regie führt Helena Herb, die Kamera übernimmt Manuel Lübbers. Produziert wird die 40-teilige Microdrama-Serie von WennDann Shorts, einer Marke der WennDann Film (Produzenten: Felix Mann, Ben Ulrich, Simon Bogocz), für den Bayerischen Rundfunk. Gedreht wurde im Raum München.Zum Inhalt:Einen Neuanfang - genau das braucht die alleinerziehende Maja (Katharina Scheuba) für sich und ihren Sohn Finn (Filipe Repak), der an seiner alten Schule gemobbt wurde. Die Siedlung ZAMM verspricht alles, wovon sie träumt: hilfsbereite Nachbarn und eine Gemeinschaft, in der jeder auf jeden achtet. Dafür sorgt STAY, ein Social-Score-System, das gute Nachbarschaft belohnt. Maja findet schnell Anschluss, eine beste Freundin (Sina Reiss) und in Patrick (Jannik Görger) einen Mann, den alle lieben. Doch dann begegnet sie Korbinian (Jakob Tögel), dem Außenseiter mit dem schlechtesten Score. Jedes Gespräch mit ihm kostet Punkte. Und je näher sie ihm kommt, desto mehr Risse bekommt die perfekte Fassade. Warum verschwinden Nachbarn über Nacht? Wer schaut hier eigentlich zu? Maja muss sich entscheiden, für die Sicherheit, die sie sich für Finn gewünscht hat, oder für ihr Herz.Infos zum Microdrama "STAY. Liebe gegen das System"Regie: Helena HerbDrehbuch: Kirsten Wiebke Otte, Roman GlöcknerDarstellende: Katharina Scheuba, Jakob Tögel, Sina Reiss, Jannik Görger, Filipe Repak,Sarah Beck, Josephine des Dorides, Kirsten Wiebke Otte, Anita Eichhorn,Julia "Tschuggi" Nageler, Sebastian Winkler, Alessandro "Sandro" CapassoRedaktion: Lydia Leipert, Rebecca Zöller, Katja Voigt-KreutzerProduktion: WennDann Shorts, eine Marke der WennDann Film(Produzenten: Felix Mann, Ben Ulrich, Simon Bogocz), im Auftrag des BRVertical Storytelling beim BRErfahrungen im Hochkant-Erzählen hat der BR schon seit zehn Jahren: 2016 startete der BR für funk die erste vertikale Live-Serie in Deutschland. Das Format wurde seither kontinuierlich weiterentwickelt und erreicht heute als "iam.justmyself" auf TikTok bis zu zehn Millionen Views im Monat. Die Hauptdarstellerin aus "iam.justmyself", Marie Josephine des Dorides, ist in "Stay. Liebe gegen das System" in einer Nebenrolle zu sehen. 2021/2022 hat der BR gemeinsam mit dem SWR das international preisgekrönte Instagram-Projekt @ichbinsophiescholl veröffentlicht. Es erzählte auf Basis historischer Quellen die letzten zehn Monate im Leben Sophie Scholls in Echtzeit nach und gilt auch aufgrund seiner Millionen-Reichweite als wegweisendes Projekt im historischen modernen Storytelling.Pressekontakt:BR-PressestelleTina PetersenE-Mail: tina.petersen@br.deTel. +49 (0)89 5900-10564www.br.de/pressePresseagenturvon der Kuhlen KommunikationEva Hoffmann-HeßE-Mail: e.hoffmann-hess@vonderkuhlen.deTel.: 0175 5376345Original-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6388553