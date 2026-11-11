Starke Quartalsberichte haben bei RWE mittlerweile Tradition. Nach den exzellenten Zahlen zum 2. Quartal 2026 bzw. zum 1. Halbjahr 2026 waren die Erwartungen hinsichtlich der Q3-Daten hoch. Und RWE konnte diesem Erwartungsdruck standhalten, um das Kurzfazit bereits vorwegzunehmen. Aber reicht die Qualität des Berichts auch aus, um die Aktie aus ihrer langwierigen Seitwärtsbewegung zu reißen?RWE - Aktie mit bärenstarken Daten Schauen wir uns ...

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