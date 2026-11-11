Zürich (ots) -- Von den Pyrenäen bis an die Limmat: mehr als 2500 Kilometer durch Spanien, Frankreich und die Schweiz- Roadtrip mit Aussicht: Atlantikküste, Champagne, Vogesen, Passwang, Thunersee und Brünig machen den Weg selbst zum Ziel- 281 PS auf grosser Reise: Der Corsa GSE zeigt zwischen Bergpässen, Landstrassen und Metropolen, dass elektrische Performance auch Langstrecke kann- Hot Hatch, der begeistert: Neuer Opel Corsa GSE holt "Goldenes Lenkrad 2026"Es gibt Reisen, bei denen das Ziel zählt. Und es gibt Reisen, bei denen man am liebsten noch ein paar Kurven dranhängen würde. Mehr als 2500 Kilometer, drei Länder, zwei grosse Premieren und unzählige Eindrücke: Der neue Corsa GSE (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/corsa-gse-2026) macht sich von seinem Geburtsort Saragossa auf den Weg durch Europa. Über die Pyrenäen, entlang der Atlantikküste und durch Paris. Weiter durch die Champagne und die Vogesen, über Schweizer Pässe und vorbei an Seen, bis schliesslich die Limmat in Sicht kommt. Eine Reise, die zeigt: Der schnellste Serien-Opel aller Zeiten ist nicht nur für die grosse Bühne gemacht, sondern vor allem für die Strasse dorthin.Von Saragossa über die Pyrenäen nach ParisDie Reise beginnt im spanischen Werk Saragossa, wo der Corsa seit 1982 produziert wird. Vor dem neuen Corsa GSE liegen zunächst 1555 Kilometer bis Paris. Kaum liegt Saragossa im Rückspiegel, tauchen die Pyrenäen am Horizont auf - die perfekte Gelegenheit, die sportliche Seite des GSE kennenzulernen: 207 kW (281 PS), 345 Newtonmeter Drehmoment, Sportfahrwerk und Torsen-Sperrdifferenzial treffen auf kurvige Bergstrassen. In nur 5,5 Sekunden beschleunigt der GSE von 0 auf 100 km/h.[1]Auf der anderen Seite der Berge wartet eine andere Welt. In Saint-Jean-de-Luz und Biarritz treffen Atlantikwellen auf Surfer, Cafés und französische Lebensart. Aus dem Kurvensportler wird ein wendiger Begleiter für enge Gassen, bevor es Richtung Bordeaux und weiter durch Frankreich geht.Auf den langen Etappen zeigt der Corsa seine entspannte Seite. Leise und komfortabel sammelt er Kilometer, bis schliesslich Paris näher rückt. Arc de Triomphe, Louvre, Eiffelturm und dichter Grossstadtverkehr: Nach 1555 Kilometern ist das erste Ziel erreicht. Auf dem Pariser Automobilsalon feiert der Corsa GSE seine Weltpremiere.Weltpremiere in Paris - und dann? Einfach weiterfahrenBlitzlicht, Publikum, Weltpremiere. Eigentlich genügend Gründe für eine Pause. Doch die nächste Bühne wartet bereits in Zürich. Und weil der direkte Weg selten der spannendste ist, führt die Route nicht einfach über die Autobahn Richtung Schweiz. Vor dem Corsa liegen weitere 975 Kilometer und 99 Kurven. Es geht durch die Champagne, über den Kamm der Vogesen und anschliessend durch die Schweiz bis an die Limmat.Paris schläft noch, als am frühen Morgen wieder der Startknopf gedrückt wird. Der Grossstadtverkehr bleibt zurück, und auf uns wartet ein warmes Croissant. Wenig später tauchen die Weinberge von Épernay auf. Einmal über die Avenue de Champagne, vorbei an den grossen Champagnerhäusern. Eine Verkostung muss allerdings warten. Während für die Crew Kaffee reicht, bekommt der Corsa am Schnelllader seine Portion Energie.281 PS treffen auf die VogesenLothringen zieht vorbei, und der GSE sammelt ruhig Kilometer. Am Horizont kommen langsam die Vogesen näher. Und damit jene Strassen, für die sich der Umweg lohnt.Kurz vor dem Col de la Schlucht ist es Zeit für den Fahrmodus "Sport". Die Strassen werden enger, die Kurven folgen schneller aufeinander. Über die Route des Crêtes führt die Reise auf mehr als 1000 Metern Höhe über den Vogesenkamm. Dichte Wälder wechseln sich mit weiten Ausblicken ab.Jetzt ist der GSE wieder ganz Sportler. Das Torsen-Sperrdifferenzial hält den Corsa auf Linie, das Sportfahrwerk sorgt für Präzision und die 281 PS für das Grinsen im Gesicht, für das der "Grand Sport Electric" gedacht ist.Am Ende des Tages geht es hinunter Richtung Rheintal und weiter bis zum Dreiländereck.Bonjour la Suisse: vom Passwang ins Berner OberlandBevor es über die Grenze in die Schweiz geht, lohnt sich ein kurzer Abstecher nach Weil am Rhein. Vor dem Vitra-Haus trifft der Corsa GSE auf eine ganz andere Formensprache: markante Architektur, klare Linien und überraschende Perspektiven. Ein perfekter Fotostopp nach den kurvigen Vogesen und gleichzeitig ein kleiner Vorgeschmack auf das nächste Kapitel des Roadtrips. Denn nun sind es nur noch wenige Kilometer bis Basel.Von dort führt die Route tiefer in die Schweiz und noch einmal weg von der direkten Linie. Im nebligen Büsserach wartet der Passwang - mit 943 Metern kein Alpenriese, aber genau richtig für einen elektrischen Hot Hatch. Ein paar Serpentinen, Sport-Modus, und schon ist er wieder da, dieser typische GSE-Moment: klein, schnell, direkt und intensiv.Danach schlägt die Reise einen ruhigeren Ton an, mit dem Berner Zytglogge, der über die Altstadt wacht, bevor es weiter Richtung Berner Oberland geht. Am Nordufer des Thunersees wird der Weg erneut selbst zum Ziel. Das Wasser liegt neben der Strasse, dahinter wachsen die Berge immer höher in den Himmel. Schweizer Postkartenmotive direkt durch die Windschutzscheibe.Hinter dem Brienzersee geht es hinauf zum Brünig auf 1008 Meter und anschliessend weiter Richtung Luzern. Am nächsten Morgen fällt das erste Licht auf die Kapellbrücke. Noch ein Erinnerungsfoto, dann wartet nur noch eine letzte Etappe.Das Finale an der LimmatZürich. Der Corsa schlängelt sich durch den Stadtverkehr, rollt über die Münsterbrücke und vorbei am Fraumünster. Was in Saragossa als Roadtrip begonnen hat und in Paris zur Weltpremiere wurde, endet schliesslich wenige Kilometer weiter bei der Messe Zürich.Mehr als 2.500 Kilometer liegen zwischen dem Opel Werk in Saragossa und Zürich. Dazwischen: Pyrenäen und Atlantik, Bordeaux und Paris, Champagne und Vogesen, Passwang, Thunersee und Brünig. Vor allem aber liegt eine Reise dahinter, auf der der Corsa GSE erstaunlich viele Rollen übernommen hat. Auf den Pässen war er Sportler. Auf der Autobahn komfortabler Langstreckenbegleiter. In Paris und Zürich wendiges Stadtauto. Und irgendwo dazwischen ganz einfach das, was ein gutes Roadtrip-Auto sein sollte: der Grund, warum man nicht immer die kürzeste Route nehmen möchte.Eigentlich wäre das schon ein ziemlich gutes Ende dieser Geschichte. Doch dann kommt noch eines dazu: Gold. Nur kurze Zeit nach seiner Ankunft in Zürich gewinnt der Corsa GSE das "Goldene Lenkrad 2026" (https://www.media.stellantis.com/ch-de/opel/press/hot-hatch-der-begeistert-neuer-opel-corsa-gse-holt-goldenes-lenkrad-2026) in der Kategorie "Bester Kleinwagen"[2].Ein schöneres Finale für diesen europäischen Roadtrip könnte man sich kaum wünschen: Von Saragossa über die Weltpremiere in Paris bis nach Zürich. Mehr als 2.500 Kilometer voller Kurven, Landschaften und Fahrspass. Und am Ende steht Gold.Grand Sport, lieber Corsa!Pressekontakt:Helen von SaurmaManager PR & Sponsoring+41 79 322 09 74helen.vonsaurma@opel.chOriginal-Content von: AO Automobile Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103580/100943533