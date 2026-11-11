WIESBADEN (ots) -- Erwerbstätigenquote von Eingewanderten im Vergleich zu 2005 um 13 Prozentpunkte gestiegen- Quote 2025 noch 11 Prozentpunkte niedriger als bei Menschen ohne Einwanderungsgeschichte- Erwerbseinkommen von Eingewanderten 16 % niedriger als bei Menschen ohne Einwanderungsgeschichte- Aktualisierte Indikatoren zum Integrationsgeschehen im Dashboard IntegrationNach Deutschland Eingewanderte sind deutlich häufiger erwerbstätig als früher. 70 % der Eingewanderten im Alter von 15 bis 64 Jahren waren im Jahr 2025 erwerbstätig. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen des Mikrozensus mitteilt, ist die Erwerbstätigenquote von Eingewanderten damit im Vergleich zum Jahr 2005 (57 %) um 13 Prozentpunkte gestiegen. Im Vergleich zu Menschen ohne Einwanderungsgeschichte (81 %) lag sie im Jahr 2025 um 11 Prozentpunkte niedriger. Menschen haben eine Einwanderungsgeschichte, wenn sie selbst oder ihre beiden Elternteile seit dem Jahr 1950 nach Deutschland eingewandert sind. In Deutschland leben 52,7 Millionen Menschen zwischen 15 und 64 Jahren. Davon sind 12,8 Millionen (24 %) eingewandert, 3,2 Millionen (6 %) sind Nachkommen von zwei eingewanderten Elternteilen und 2,5 Millionen (5 %) haben ein eingewandertes Elternteil.Die Erwerbstätigenquote nach Einwanderungsgeschichte ist einer von 58 Indikatoren im heute veröffentlichten 15. Integrationsbericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und im Dashboard Integration des Statistischen Bundesamtes.Erwerbstätigenquote von Nachkommen Eingewanderter besonders deutlich gestiegenDie Erwerbstätigenquoten von Eingewanderten und ihren Nachkommen sind ebenso wie die von Menschen mit einseitiger und ohne Einwanderungsgeschichte seit dem Jahr 2005 kontinuierlich gestiegen. Noch stärker als bei Eingewanderten stieg der Anteil der Erwerbstätigen bei deren Nachkommen: von 47 % im Jahr 2005 um 23 Prozentpunkte auf 70 % im Jahr 2025. Ähnlich sah die Entwicklung bei Menschen mit einem eingewanderten Elternteil aus. Hier stieg die Erwerbstätigenquote von 48 % im Jahr 2005 auf 72 % im Jahr 2025. Ein Grund dafür ist die Altersstruktur dieser Gruppen, in denen ein größerer Teil das Erwerbsalter erreicht hat. Bei Personen ohne Einwanderungsgeschichte nahm die Erwerbstätigenquote im selben Zeitraum ebenfalls zu, und zwar um 13 Prozentpunkte von 68 % auf 81 %.Nachkommen und Menschen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte erreichen zunehmend erwerbsfähiges AlterDas Durchschnittsalter von Nachkommen und Menschen mit einem eingewanderten Elternteil ist seit dem Jahr 2005 deutlich gestiegen und hat das erwerbsfähige Alter erreicht. So waren Nachkommen Eingewanderter im Jahr 2025 durchschnittlich 22,2 Jahre alt, im Jahr 2005 lag ihr Durchschnittsalter noch bei 12,8 Jahren. Ähnliches gilt für Menschen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte, die im Jahr 2025 durchschnittlich 25,8 Jahre alt waren (2005: 13,3 Jahre). Das erklärt den besonders starken Anstieg der Erwerbsbeteiligung in diesen beiden Gruppen. Eingewanderten waren im Jahr 2025 durchschnittlich 43,5 Jahre alt (2005: 41,8 Jahre), Menschen ohne Einwanderungsgeschichte 47,6 Jahre (2005: 43,4 Jahre).Unterschiede bei Frauen deutlich größer als bei MännernEingewanderte Männer sind deutlich häufiger erwerbstätig als eingewanderte Frauen: So gingen 76 % der eingewanderten Männer im Alter von 15 bis 64 Jahren im Jahr 2025 einer bezahlten Tätigkeit nach, bei den eingewanderten Frauen waren es 62 %. Auffällig ist zudem der deutliche Unterschied zwischen eingewanderten Frauen und Frauen ohne Einwanderungsgeschichte im Vergleich zu den entsprechenden Gruppen der Männer: So lag die Erwerbstätigenquote eingewanderter Frauen (62 %) um 17 Prozentpunkte niedriger als die von Frauen ohne Einwanderungsgeschichte (79 %). Bei eingewanderten Männern (76 %) war sie 7 Prozentpunkte niedriger als die Erwerbstätigenquote von Männern ohne Einwanderungsgeschichte (83 %).Einkommen aus Erwerbstätigkeit bei Eingewanderten 16 % niedriger als bei Menschen ohne EinwanderungsgeschichteEingewanderte zwischen 17 und 64 Jahren in einer Vollzeittätigkeit hatten im Jahr 2025 im Mittel ein Bruttoeinkommen von 3 494 Euro. Das waren 16 % weniger als bei Personen ohne Einwanderungsgeschichte, die ein Medianeinkommen von 4 165 Euro hatten. Auch Nachkommen verdienten deutlich weniger (3 676 Euro, -12 %). Personen mit einseitiger Einwanderungsgeschichte hatten mit 3 997 Euro ein um 4 % niedrigeres Bruttoeinkommen.Eingewanderte seltener ohne Sorge um ihren ArbeitsplatzUnabhängig von ihrer Einwanderungsgeschichte machen sich Menschen in Deutschland heute weniger Sorgen um ihren Job als früher. Nach Ergebnissen des Sozioökonomischen Panel ist der Anteil der 17- bis 64-Jährigen, die sich keine Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen sowohl bei Eingewanderten als auch bei deren Nachkommen, Menschen mit einseitiger und Menschen ohne Einwanderungsgeschichte seit 2005 deutlich gestiegen. Allerdings sind Eingewanderte nach wie vor deutlich seltener ohne Sorge um ihren Arbeitsplatz als Menschen ohne Einwanderungsgeschichte. Während bei Eingewanderten der Anteil derer ohne Sorge um den Job von 28 % im Jahr 2005 auf 55 % im Jahr 2025 stieg, nahm er bei Menschen ohne Einwanderungsgeschichte von 38 % auf 71 % zu. Bei Nachkommen zeigte sich eine ähnliche Entwicklung wie bei Eingewanderten: ein Anstieg von 28 % auf 54 %. Am seltensten waren Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz bei Menschen mit einem eingewanderten Elternteil: Hier gaben 74 % an, sich keine solche Sorgen zu machen (2005: 46 %).Dashboard Integration: Interaktive Grafiken zu 58 IntegrationsindikatorenDas Statistische Bundesamt veröffentlicht mit dem Dashboard Integration (www.dashboard-integration.de) ein leicht zugängliches Datenangebot zur Integration eingewanderter Menschen in Deutschland. Das Dashboard Integration liefert interaktive Grafiken zu 58 Indikatoren aus 14 Themenfeldern, darunter Arbeitsmarkt, Bildung, Demografie, soziale und gesellschaftliche Partizipation und Sicherheit. Damit bietet das Dashboard einen umfassenden Überblick über die in Deutschland verfügbaren statistischen Informationen zum Integrationsgeschehen und stellt diese im Zeitverlauf dar. Das Dashboard enthält dabei neben Ergebnissen der amtlichen Statistik auch Daten von Behörden und der wissenschaftlichen Forschung. Die Indikatoren für den 15. Integrationsbericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration wurden gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) entwickelt.Methodische Hinweise:Personen haben eine Einwanderungsgeschichte, wenn sie selbst oder beide Elternteile seit dem Jahr 1950 nach Deutschland eingewandert ist bzw. sind.Der Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Um aus den erhobenen Daten Aussagen über die Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten an den Eckwerten der Bevölkerungsfortschreibung hochgerechnet. Aktuell werden hierzu Eckwerte der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022 verwendet.Die dargestellten Erstergebnisse des Mikrozensus 2025 beziehen sich auf die Bevölkerung in privaten Hauptwohnsitzhaushalten im Alter von 15 bis 64 Jahren (2025: 52,7 Millionen Personen). Die Bevölkerung in Gemeinschaftsunterkünften (zum Beispiel dort lebende Geflüchtete) ist in den Ergebnissen nicht enthalten.Die Ergebnisse zum Erwerbseinkommen stammen aus dem Erhebungsteil SILC des Mikrozensus. Die Einschränkung auf Vollzeitbeschäftigte dient dazu, Einkommensunterschiede unabhängig vom Arbeitszeitumfang zu analysieren. Das Bruttoeinkommen aus abhängiger Erwerbstätigkeit umfasst neben den Bezügen aus der Haupttätigkeit auch Einkünfte aus Neben- oder Gelegenheitsbeschäftigungen sowie zusätzliche Leistungen wie Urlaubsentgelt, Sonderzahlungen, Prämien und Zuschläge. Es wird auf Grundlage der in MZ SILC erhobenen Nettojahreseinkommen modellbasiert geschätzt. Bei dieser Schätzung werden die auf Haushaltsebene ermittelten Steuern und Sozialabgaben auf alle steuer- und sozialabgabenpflichtigen Einkommensarten verteilt. Der Indikator zur wahrgenommenen Arbeitsplatzsicherheit wurde mit Daten des Soziooekonomischen Panels (SOEP) berechnet. Das SOEP ist eine jährliche Wiederholungsbefragung der multidisziplinären Sozialforschung, für die aktuell jedes Jahr etwa 15 000 Haushalte befragt werden und die als forschungsbasierte Infrastruktureinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung durchgeführt wird.Weitere Informationen:Ergebnisse zur Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte finden sich im Statistischen Bericht "Bevölkerung nach Einwanderungsgeschichte - Erstergebnisse 2025".Besonderheiten bei der Interpretation von Zeitreihen im Mikrozensus finden Sie in den Hinweisen zu methodischen Effekten in der Zeitreihe.Der 15. Integrationsbericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, der gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) entwickelt wurde, steht zum Download zur Verfügung.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Bevölkerungsstatistische Auswertungen und Analysen aus dem MikrozensusTelefon: +49 611 75 2262www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6388571