Berlin (ots) -- Rechtsgutachten sieht erhebliche Hürden für geplante Regulierung.- Auch generelle Vermittlungsverbote wären unverhältnismäßig.- Ökonom warnt vor Ausweichen auf unsichere Kanäle.Die geplante Regulierung des Ticketzweitmarkts von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig stößt auf erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts a.D. hält Preisobergrenzen beim Weiterverkauf von Konzert- und Sporttickets, die sich am Originalpreis orientieren, für verfassungswidrig. Auch ein generelles Verbot der gewerblichen Ticketvermittlung wäre nach seiner Einschätzung unverhältnismäßig. Zudem dürfe der Staat den Weiterverkauf nicht einseitig beschränken, wenn vergleichbare Probleme bereits beim Erstverkauf bestehen. Für weitreichende Eingriffe fehle bislang außerdem eine ausreichende Tatsachengrundlage. Das sind zentrale Ergebnisse eines Rechtsgutachtens im Auftrag der Allianz fairer Tickethandel.Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof kritisiert insbesondere, dass der Staat den vom Erstverkäufer festgelegten Preis zum gesetzlichen Maßstab des Wert eines Tickets für den Weiterverkauf machen könnte. Das würde die Interessen der Erstverkäufer begünstigen, da sich ihre Preissetzungsmacht damit faktisch auf den Sekundärmarkt ausweiten würde: Der ursprüngliche Preis wird einseitig vom Erstverkäufer festgelegt, häufig im Rahmen einer dynamischen Preisgestaltung und nicht durch offenen Wettbewerb. Prof. Dr. Kirchhof hierzu: "Prozentuale Preisgrenzen auf der Basis des Erstpreises verlängern normativ die Preisgestaltung des Erstverkäufers und seine Entgeltinteressen. Sie geben die Grundrechtsausübung des Zweitvermittlers in das Diktat des Erstverkäufers und sind verfassungswidrig."Auch für pauschale Verbote sieht er keine ausreichende Grundlage. Sie würden nicht nur Vermittler treffen, sondern auch Fans, die Tickets verkaufen oder nachträglich erwerben möchten. "Einzelfälle von anekdotischer Evidenz rechtfertigen keinen generell wirkenden Eingriff durch Gesetz, sondern erfordern Einzelkontrollen", stellt Kirchhof klar. Gezielte Maßnahmen gegen nachweisbare Missstände seien deshalb vorzuziehen.Das Gutachten wurde heute vor einem Fachpublikum im Tagungszentrum der Bundespressekonferenz in Berlin vorgestellt. Prof. Dr. Alexander Rasch, Professor für angewandte Mikroökonomik am Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, beleuchtete die wirtschaftlichen Folgen möglicher Preisobergrenzen. "Eine verbindliche Obergrenze für Wiederverkaufspreise mag fanfreundlich klingen, birgt in der Praxis jedoch die Gefahr, dass Käufer von regulierten Marktplätzen abgehalten und in weniger transparente Kanäle wie soziale Medien getrieben werden", warnt der Wettbewerbsökonom. "Für Fans bedeutet das ein höheres Betrugsrisiko und weniger Schutz. Außerdem kann dies zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden in der gesamten Live-Veranstaltungsbranche führen."Die Allianz fairer Tickethandel fordert die geplante Regulierung zu überarbeiten. Statt Preisobergrenzen braucht es mehr Transparenz und Wettbewerb im gesamten Ticketmarkt. Dazu gehören erkennbare Originalpreise und Verkäuferidentitäten, wirksame Melde- und Löschverfahren gegen betrügerische Angebote sowie ein Verbot des automatisierten Massenankaufs von Tickets durch Bots. Ein verpflichtender offener Datenaustausch zwischen Erst- und Zweitmarkt soll die Durchsetzung erleichtern. Zudem fordert die Allianz offene Ticketstandards, damit Fans ihre Tickets unabhängig vom Anbieter sicher und kostenfrei weitergeben, verschenken oder verkaufen können."Verbraucherschutz, Transparenz und ein fairer Ticketmarkt sind Ziele, die wir ausdrücklich unterstützen. Fans profitieren am meisten von einem offenen, wettbewerbsorientierten und transparenten Ticketmarkt. Neue Regelungen sollten die Probleme angehen, mit denen Fans tatsächlich konfrontiert sind, und gleichzeitig ihre Freiheit schützen, selbst zu entscheiden, wo sie Tickets kaufen und verkaufen. Das bedeutet, den gesamten Markt zu betrachten, nicht nur den Zweitverkauf", sagt Julian Dwenger, Sprecher der Allianz fairer Tickethandel. "Preisobergrenzen und andere Beschränkungen des Weiterverkaufs bergen die Gefahr, die Kontrolle der Erstverkäufer zu stärken, den Wettbewerb einzuschränken, die Preise in die Höhe zu treiben und den Fans letztendlich weniger Auswahlmöglichkeiten und weniger Schutz zu bieten. Die Regierung hat die Verantwortung sicherzustellen, dass neue Vorschriften nicht letztendlich den Verbrauchern schaden, die sie eigentlich schützen sollen."Über das RechtsgutachtenDas Rechtsgutachten "Gesetzliche Eingriffe in den Markt der Zweittickets" wurde im Juli 2026 von Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof im Auftrag der Allianz fairer Tickethandel erstellt. Es untersucht die verfassungsrechtliche Zulässigkeit gesetzlicher Preisobergrenzen und eines allgemeinen Verbots der gewerblichen Ticketvermittlung.Über Prof. Dr. Ferdinand KirchhofProf. Dr. Ferdinand Kirchhof ist ehemaliger Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts und war von 2007 bis 2018 Richter am Ersten Senat. Von 1986 bis 2018 hatte er den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Universität Tübingen inne.Über Prof. Dr. Alexander RaschProf. Dr. Alexander Rasch ist Professor für angewandte Mikroökonomik am Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Industrieökonomik, Wettbewerbsökonomik sowie die Analyse von Marktmechanismen und Preisbildung.Über die Allianz fairer TickethandelDie Allianz fairer Tickethandel ist ein Verbund verschiedener Akteure des Ticketmarktes. Die Mitglieder betreiben Online-Marktplätze, die Verkäufer, die Tickets für Live-Veranstaltungen abgeben möchten, mit Fans verbinden, die auf der Suche nach Tickets für diese Events sind. Gemeinsam erreichen die Plattformen in Deutschland mehr als 1,5 Millionen Nutzer monatlich. Ihr Angebot wird von Fans in über 1.000 Städten genutzt und umfasst Tickets für Veranstaltungen an mehr als 3.000 Veranstaltungsstätten. Die Allianz setzt sich für einen offenen, fairen und zugänglichen Ticketmarkt ein.Pressekontakt:Allianz fairer TickethandelJulian Dwenger, Sprecherinfo@allianz-fairer-tickethandel.deOriginal-Content von: Allianz Fairer Tickethandel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183884/6388568