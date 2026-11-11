Von Graham McCraw, Senior Investment Specialist, Equities bei Aberdeen Über traditionelle Anlageklassen hinausblicken - für echte Diversifizierung Traditionelle Diversifizierungsansätze sind zunehmend denselben Einflussfaktoren ausgesetzt, die die globalen Aktienmärkte dominieren. Infrastruktur könnte eine der wenigen verbleibenden Quellen für ein wirklich differenziertes Aktienengagement sein. Hier erfahren Sie, wie. Die Illusion der Diversifizierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab