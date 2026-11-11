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PR Newswire
11.11.2026 13:54 Uhr
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Fidelity UCITS ICAV - RE: Dividends

Fidelity UCITS ICAV - RE: Dividends

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 11

COMPANY ANNOUNCEMENT

For Immediate Release

11 November 2026

Fidelity UCITS ICAV

RE: Dividends

The Directors of Fidelity UCITS ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 19 November 2026, record date as of the 20 November 2026 & payment date is the 27 November 2026:

Share Class Description

ISIN

Per Share Rate

Fidelity US Equity Enhanced Yield UCITS ETF

IE0005C9DSV5

0.038750

Fidelity Global Equity Enhanced Yield UCITS ETF

IE000R0M7C70

0.036464

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE00BYXVGZ48

0.047653

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF GBP Income ETF Shares

IE00BYV1YF22

0.043465

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF EUR Income ETF Shares

IE00BYV1YH46

0.041189

FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF CHF Income ETF Shares

IE00BMG8GR03

0.034337

FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE00BYXVGX24

0.047583

FIDELITY EUROPE QUALITY INCOME UCITS ETF EUR Income ETF Shares

IE00BYSX4176

0.028143

FIDELITY EMERGING MARKET QUALITY INCOME UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE00BYSX4739

0.085268

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE00BM9GRM34

0.053409

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF USD Income Hedged ETF Shares

IE0005E8N9I1

0.068679

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF EUR Income Hedged ETF Shares

IE000AALNYM3

0.062949

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE00BM9GRP64

0.064545

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged Inc ETF Shares

IE0007L3IJF6

0.078036

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE0006OIQXE9

0.091670

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares

IE0006KNOFD1

0.080700

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000B8VAQZ8

0.086117

Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF GBP Hedged Inc ETF Shares

IE000C1SVLJ9

0.113006

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000IF0HTJ9

0.047935

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc ETF Shares

IE000G4ONBO6

0.047123

Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc ETF Shares

IE000PN9NSC6

0.049518

Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares

IE000HDEYKM3

0.070887

Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000JJQ6248

0.075441

Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Inc ETF Shares

IE0001DM7O60

0.073174

Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares

IE000ARLR807

0.086618

Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Inc ETF Shares

IE000FK14CA5

0.084399

Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF

IE000VQZQ963

0.048528

Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF

IE000B5UZSG9

7.155889

Enquiries:

Matheson LLP

Phone: +353 1 232 2000

© 2026 PR Newswire
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