Fidelity UCITS ICAV - RE: Dividends
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 11
COMPANY ANNOUNCEMENT
For Immediate Release
11 November 2026
Fidelity UCITS ICAV
RE: Dividends
The Directors of Fidelity UCITS ICAV (the "Company") wish to announce the following dividends which are ex dividend as of the 19 November 2026, record date as of the 20 November 2026 & payment date is the 27 November 2026:
Share Class Description
ISIN
Per Share Rate
Fidelity US Equity Enhanced Yield UCITS ETF
IE0005C9DSV5
0.038750
Fidelity Global Equity Enhanced Yield UCITS ETF
IE000R0M7C70
0.036464
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE00BYXVGZ48
0.047653
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF GBP Income ETF Shares
IE00BYV1YF22
0.043465
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF EUR Income ETF Shares
IE00BYV1YH46
0.041189
FIDELITY GLOBAL QUALITY INCOME UCITS ETF CHF Income ETF Shares
IE00BMG8GR03
0.034337
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE00BYXVGX24
0.047583
FIDELITY EUROPE QUALITY INCOME UCITS ETF EUR Income ETF Shares
IE00BYSX4176
0.028143
FIDELITY EMERGING MARKET QUALITY INCOME UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE00BYSX4739
0.085268
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE00BM9GRM34
0.053409
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF USD Income Hedged ETF Shares
IE0005E8N9I1
0.068679
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF EUR Income Hedged ETF Shares
IE000AALNYM3
0.062949
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE00BM9GRP64
0.064545
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged Inc ETF Shares
IE0007L3IJF6
0.078036
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE0006OIQXE9
0.091670
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares
IE0006KNOFD1
0.080700
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000B8VAQZ8
0.086117
Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF GBP Hedged Inc ETF Shares
IE000C1SVLJ9
0.113006
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000IF0HTJ9
0.047935
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc ETF Shares
IE000G4ONBO6
0.047123
Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Hedged Inc ETF Shares
IE000PN9NSC6
0.049518
Fidelity Sustainable EUR High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Income ETF Shares
IE000HDEYKM3
0.070887
Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000JJQ6248
0.075441
Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Inc ETF Shares
IE0001DM7O60
0.073174
Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF USD Income ETF Shares
IE000ARLR807
0.086618
Fidelity Sustainable USD High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF EUR Hedged Inc ETF Shares
IE000FK14CA5
0.084399
Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF
IE000VQZQ963
0.048528
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF
IE000B5UZSG9
7.155889
Enquiries:
Matheson LLP
Phone: +353 1 232 2000