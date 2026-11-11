Dublin (ots) -Neue Holafly-Studie zeigt: 75 % der internationalen Reisenden planen 2027 mindestens zwei Auslandsreisen. In Deutschland setzen bereits 38 % der Befragten auf eSIMs als wichtigste Lösung für mobiles Internet im Ausland.Die internationale Reiselust bleibt hoch und digitale Technologien gewinnen bei der Reiseplanung und unterwegs zunehmend an Bedeutung. Das zeigt die zweite Ausgabe des Holafly Global eSIM & Travel Report 2026-2027, für den 5.220 internationale Reisende aus 13 Ländern zu ihrem Reiseverhalten, ihren Erwartungen und ihren Zukunftsplänen befragt wurden.Die Ergebnisse verdeutlichen: 49 % der Befragten reisen heute häufiger als noch vor zwei Jahren. Für 2027 planen 75 % mindestens zwei Auslandsreisen. In der Vorjahresbefragung lag dieser Anteil noch bei 67 %. Gleichzeitig verändert sich die Art des Reisens: Der Anteil der Personen, die überwiegend allein reisen, ist innerhalb eines Jahres von 20 % auf 24 % gestiegen.eSIM-Nutzung nimmt zu: Deutschland liegt über dem internationalen DurchschnittAuch die Nutzung mobiler Technologien im Ausland verändert sich deutlich. Während 2025 noch 17 % der Befragten eine eSIM als wichtigste Möglichkeit für mobiles Internet auf Reisen nutzten, sind es 2026 bereits 29 %. Unter den befragten deutschen Reisenden liegt dieser Anteil sogar bei 38 %.Parallel dazu gewinnt künstliche Intelligenz bei der Reiseplanung an Bedeutung. 44 % der Befragten geben an, KI-gestützte Anwendungen häufig für die Planung ihrer Reisen zu nutzen. Das entspricht einem Anstieg um 13 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr."Das Spannende am Reisen ist, wie schnell sich unsere Erwartungen ändern. Vor ein paar Jahren galt es noch als besonders komfortabel, fast alles über das Smartphone zu erledigen; heute wird erwartet, dass es überall einfach funktioniert. Entscheidend ist nicht die Technologie selbst, sondern das, was sie den Menschen ermöglicht. Dieser Report hilft uns zu verstehen, wie diese alltäglichen Veränderungen die Art und Weise wandeln, wie wir die Welt erleben", erklärt Alfonso Mata, Head of Strategy bei Holafly.Wie wird 2027 gereist?Neben dem veränderten Reiseverhalten und der zunehmenden Nutzung digitaler Technologien untersucht der Report weitere Entwicklungen, darunter die Verbindung von Geschäfts- und Privatreisen, nachhaltigere Reiseentscheidungen und die Erwartungen an mobile Internetdienste im Ausland.Die Ergebnisse zeichnen das Bild einer Reisebranche im Wandel: Während der Wunsch, neue Orte und Kulturen zu entdecken, bestehen bleibt, verändern sich die Möglichkeiten, wie Reisende ihre Aufenthalte planen, gestalten und unterwegs organisieren.Der vollständige Holafly Global eSIM & Travel Report 2026-2027 ist hier (https://docs.holafly.com/pdf/mkt/campaigns/holafly_global_travel_report_2026_2027.pdf) verfügbar.Über die StudieDer Holafly Global eSIM & Travel Report 2026-2027 basiert auf einer Onlinebefragung von 5.220 Erwachsenen aus 13 Ländern, die 2026 ins Ausland gereist waren. Die Befragung wurde im Auftrag von Holafly durch das Marktforschungsinstitut OnePoll zwischen dem 8. und 24. August 2026 durchgeführt.Über HolaflyHolafly ist eine globale eSIM-Plattform für Reisende und bietet mobile Konnektivität in mehr als 200 Reisezielen. Das Unternehmen ermöglicht die digitale Aktivierung von mobilen Datentarifen ohne physische SIM-Karte und bietet mehrsprachigen Support rund um die Uhr. Seit 2019 unterstützt Holafly Reisende dabei, unterwegs einfacher online zu bleiben.Pressekontakt:holaflygermany@finnpartners.comOriginal-Content von: Holafly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180412/6388603