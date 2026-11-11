Nach dem massiven Abverkauf der letzten Wochen setzt sich die Nvidia-Aktie am Mittwochvormittag mit einem Kursplus von über +5% an die Spitze des Dow Jones-Index. Hat es die Börse mit dem Sell-off des Chipkonzerns übertrieben oder müssen sich Anleger auf weitere Kursverluste gefasst machen? Eine gute Nachricht Der heutige Kursgewinn der Nvidia-Aktie hat weniger mit dem Unternehmens selbst als mit der allgemeinen Marktstimmung zu tun. Der Cloud-Provider ...

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