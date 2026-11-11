Frankfurt am Main (ots) -Kurz zusammengefasst- 15 Jahre Stakeholder-Workshop: Externe Perspektiven und regelmäßiger Austausch gehören seit 15 Jahren fest zum Nachhaltigkeitsdialog von Nestlé Deutschland. In jährlichen Workshops diskutiert Nestlé mit Stakeholdern offen über aktuelle Themen. Aus Gesprächen über Einzelprojekte ist eine Debatte über größere Transformationsfragen geworden.- Fokus 2026: Im Spannungsfeld zwischen Krise und Transformation diskutierten die Teilnehmenden, warum Resilienz in der Nachhaltigkeitsdebatte an Bedeutung gewinnt und wie tragfähige Ansätze und Lösungen aus einzelnen Projekten in die Breite kommen.- Externe Impulse: Stakeholder brachten eigene Fragen ein, von der Finanzierung von Biodiversität und regenerativer Landwirtschaft bis zu Umweltkosten und resilienten lokalen Ernährungssystemen.Klimafolgen belasten landwirtschaftliche Lieferketten, Krisen und wirtschaftlicher Druck erschweren Investitionen und die Umsetzung langfristiger Nachhaltigkeitsziele. Wie eine Transformation des Ernährungssystems unter diesen Bedingungen gelingen kann, diskutierte Nestlé Deutschland beim gestrigen Stakeholder Workshop mit rund 80 Vertreter:innen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft. Unter dem Titel "Zwischen Krise und Transformation: Wie skalieren wir resiliente und nachhaltige Ernährungssysteme?" nahm das Format in seinem 15. Jahr vor allem die Frage in den Blick, wie tragfähige Ansätze und Lösungen aus einzelnen Projekten in die breite Umsetzung kommen können und welche Risiken und Kosten die Transformation mit sich bringt.Von Nachhaltigkeit zu ResilienzDie aktuellen Krisen zeigen den engen Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Resilienz. Funktionierende Ökosysteme und stabile Lieferketten sind nicht nur für Klima, Natur und Menschen wichtig. Sie entscheiden auch darüber, wie widerstandsfähig Unternehmen sind.Alexander von Maillot, Vorstandsvorsitzender Nestlé Deutschland: "Gerade wenn der Druck steigt, ist die Versuchung groß, Nachhaltigkeitsziele zu vertagen. Das greift zu kurz, denn die Grundlagen für resiliente Lieferketten von morgen legen wir heute. Deshalb halten wir am Ausbau regenerativer Anbaumethoden fest. Jetzt kommt es darauf an, erfolgreiche Ansätze gemeinsam mit Landwirt:innen und Partnern wirtschaftlich tragfähig in die Breite zu bringen. Dafür brauchen wir den offenen Austausch mit unseren Partnern und Stakeholdern. So stellen wir zusammen die entscheidenden Weichen für die Zukunft."Katharina Nickel, Chief Sustainability Officer und Mitglied des Management Boards der BNP Paribas Deutschland, setzte zum Auftakt des Workshops den größeren Rahmen mit ihrer Keynote, die den Fokus auf Schlüsselfaktoren für Wettbewerbsfähigkeit im Zusammenhang von Transformation und Nachhaltigkeit legte.Zukunftsstudie 2040: Möglichkeiten statt PrognosenEine weitere Grundlage für die Diskussion lieferte die Nestlé-Zukunftsstudie "Wie is(s)t Deutschland 2040?". Sie beschreibt Klimawandel, Gesundheitsvorsorge und Künstliche Intelligenz als drei Megakräfte, die die Ernährung in den kommenden Jahren prägen werden. Genuss, Lebensqualität und Gemeinschaft bleiben zugleich wichtige Faktoren. Die Studie zeigt dabei in fünf Zukunftsbildern auch mögliche Entwicklungen, an denen sich Bedürfnisse, Chancen und Zielkonflikte diskutieren lassen.Eine Einordnung dazu gaben PD Dr. med. Thomas Ellrott vom Institut für Ernährungspsychologie der Universität Göttingen, Prof. Dr. Martin Smollich vom Institut für Ernährungsmedizin des UKSH und Stephanie Wunder von Agora Agrar, deren Expertise im Rahmen eines Expertengremiums in die Studie eingeflossen ist.Im anschließenden Dialog mit den Teilnehmenden wurden zentrale Herausforderungen für die Ernährung der Zukunft diskutiert - von der Verantwortung für gesunde Ernährung über das Zusammenspiel von Nachhaltigkeit, Geschmack und Bezahlbarkeit bis hin zu der Frage, wie sich die Landwirtschaft unter veränderten klimatischen Bedingungen weiterentwickeln muss.Viele Lösungsansätze für nachhaltigere und resilientere Ernährungssysteme gibt es bereits. Externe Teilnehmende brachten dazu konkrete Impulse aus ihrer Praxis ein, die anschließend im Format von "World Cafés" diskutiert wurden. Dabei ging es etwa um die Finanzierung von Biodiversitäts- und Resilienzprojekten, die glaubwürdige Kommunikation von regenerativer Landwirtschaft und die Frage, wie aus erfolgreichen Pilotansätzen skalierbare Lösungen werden können.15 Jahre Dialog über Fragen der TransformationIn den ersten Jahren des 2011 gestarteten Nestlé Stakeholder-Workshops ging es vor allem um den Austausch zu ersten Ideen und Pilotprojekten rund um Nachhaltigkeit. Seitdem hat sich das Format deutlich weiterentwickelt und die Teilnehmenden diskutieren heute intensiv über Transformationsprogramme, die das gesamte Geschäftsmodell sowie die gesamte Wertschöpfungskette betreffen.Die Impulse aus Plenum und World Cafés nimmt Nestlé Deutschland in die weitere Arbeit mit, auch in den Austausch mit dem NGO- und Expertenbeirat (https://www.nestle.de/unternehmen/unser-dialog-mit-politik-und-gesellschaft). Dieser begleitet seit 2013 als unabhängiges Multi-Stakeholder-Gremium die Nachhaltigkeitsarbeit des Unternehmens und vereint unter anderem Expertise aus Umwelt- und Klimaschutz, regenerativer Landwirtschaft, Ernährungswissenschaft, Verbraucherfragen und Wirtschaftsethik. Die Mitglieder tauschen sich regelmäßig mit Expert:innen und dem Management von Nestlé aus, geben Impulse und Empfehlungen zu laufenden Projekten, hinterfragen Fortschritte und gestalten Programme mit. Ihre unterschiedlichen Perspektiven tragen maßgeblich zur lösungsorientierten Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsarbeit bei. Auch beim jährlichen Stakeholder-Workshop sind die Mitglieder des NGO- und Expertenbeirats wichtige Partner.Für die kommenden Jahre wird entscheidend sein, erfolgreiche Ansätze mit tragfähigen Geschäftsmodellen, geeigneten Partnern und einer fairen Verteilung von Kosten und Risiken entlang der Wertschöpfungskette in die Breite zu tragen und dabei verschiedene Interessen und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Denn die Skalierung von resilienten und nachhaltigen Ernährungssystemen kann nur gemeinsam gelingen.Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGIsabel HörnleTel.: +49 (0)69 66 71 3682E-Mail: isabel.hoernle@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/6388623