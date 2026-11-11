Die Infineon-Aktie gehört am Mittwoch, dem 11. November 2026, zu den größten Gewinnern im DAX und steigt um mehr als sechs Prozent. Nach den starken Jahreszahlen und einem optimistischen Ausblick auf 2027 setzen Anleger verstärkt auf das Wachstum des Halbleiterkonzerns. Besonders die steigende Nachfrage nach Chips für KI-Rechenzentren und die Aussicht auf deutlich höhere Gewinne sorgen für Zuversicht.Infineon-Aktie setzt kräftige Erholung ...

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