Crash ODER Kaufchance? Nvidia, CoreWeave & Anthropic
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|15:15
|Bloomberg: Anthropic-Börsengang mehrfach überzeichnet
|15:07
|I locked down my OpenClaw agent with Claude Code - then dared it to escape
|15:07
|Anthropic's Drug Discovery Dreams: 'It Is Not A Side Effort'
|15:06
|ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude: KI-Empfehlungen: Nur vier Prozent Übereinstimmung
|15:03
|Anthropic-Aktien: Das Milliardenangebot hat einen Haken
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:09
|S&P 500, Nasdaq futures gain as CoreWeave results ease AI jitters: Stock Market Live Updates
|15:06
|Rosenblatt reiterates CoreWeave stock rating on strong growth
|15:00
|Chip, memory stocks rally after CoreWeave results ease AI demand worries
|14:42
|CoreWeave Posts Solid Q3: Analyst Can 'Almost Hear the Sigh of Relief'
|14:38
|Aktien New York Ausblick: Nasdaq-Erholung holt neuen Schwung - Dow verhaltener
| NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt gebremste Erholung im Technologiesektor nimmt am Mittwoch wieder Fahrt auf. Starke Zahlen vom KI-Unternehmen Coreweave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim...
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:18
|Nvidia To $200? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday
|15:17
|KI-Update kompakt: Nvidia-Affäre, Coding-Agenten, Gemini 4 Carbon, Muse Ember
|15:06
|Dan Ives Says 'Irreplaceable' Nvidia CEO Jensen Huang Is the 'Central Nervous System' of US Tech, Says Company Has No Succession Plan Amid China Spy Allegations
|15:06
|How Jensen Huang's Honeypot Scandal Could Broaden the AI Trade
|14:54
|4 stocks to watch on Wednesday: LLY, BABA, PYPL, and NVDA
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
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|ANTHROPIC PBC
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|COREWEAVE INC
|49,695
|+13,81 %
|NVIDIA CORPORATION
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|+4,05 %