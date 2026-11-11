Das Bundeswirtschaftsministerium will mit einer Verordnung sicherstellen, dass mit der zweiten Ausschreibungsrunde nach dem Strom-Versorgungssicherheits- und Kapazitätengesetz (StromVKG) auch tatsächlich zusätzliche Leistung ans Netz geht: Vorhaben zur Umrüstung von Kohlekraftwerken ("Fuel Swith") sollen von der Teilnahme an der Auktion ausgeschlossen sein, wenn diese Anlagen über 2030 hinaus betrieben werden dürfen. In einem FAQ der Bundesnetzagentur zur zweiten Ausschreibungsrunde ist diese Vorgabe bereits aufgeführt. Was bedeutet, dass bereits oder bis Ende 2029 verpflichtend stillgelegte Kohlekraftwerke ...

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