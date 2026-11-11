Der Jahrgang 2026 ist um 43 größer als im Vorjahr, da die HCT die angewandte und berufliche Bildung ausbaut

Die HCT gestaltet ihre angewandten Bachelor-Studiengänge neu und integriert nun ein volles Jahr praxisorientierten Lernens am Arbeitsplatz

Die "Higher Colleges of Technology" (HCT) eine der größten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in der Region feierten ihren bislang größten Absolventenjahrgang mit mehr als 6.700 Absolventen des akademischen Jahres 2025-2026; der Absolventenjahrgang war damit um rund 43 größer als im Vorjahr.

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More than 12,000 people attended HCT's biggest graduating cohort to date (Photo: AETOSWire)

Mehr als 12.000 Menschen versammelten sich in der Etihad Arena in Abu Dhabi zur Feier, die unter dem Motto "Starke Wurzeln. Bleibende Wirkung." stattfand, in Anwesenheit Seiner Exzellenz Scheich Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Minister für Toleranz und Zusammenleben der VAE und Gründer des HCT. Ebenfalls anwesend waren Seine Exzellenz Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi, Sportminister der VAE und Kanzler des HCT; Dr. Faisal Alayyan, Präsident und CEO des HCT; hochrangige Regierungsvertreter, Leiter von Institutionen, Lehrkräfte, Ehemalige sowie die Familien der Absolventen.

Die Absolventen vertraten die HCT-Standorte in den gesamten VAE sowie alle drei HCT-Studiengänge: angewandte Bachelor-Studiengänge, berufsbildende Diplome und die "Mahara"-Karrierebeschleuniger. Unter den Absolventen wurden 804 in den Kategorien "mit Auszeichnung" und "mit Ehrung" gewürdigt, was etwa 12 des Jahrgangs entspricht. Vierzehn erreichten einen perfekten kumulativen Notendurchschnitt (GPA) von 4,0.

Dr. Faisal Alayyan sagte: "Dieser Rekordjahrgang spiegelt die anhaltenden Investitionen der VAE in die Förderung nationaler Talente wider. Am HCT ist es unsere Priorität, sicherzustellen, dass Bildung in praktische Fähigkeiten, berufliche Chancen und sinnvolle Beiträge zur Wirtschaft mündet. Durch den Ausbau anwendungsorientierter und berufsbildender Bildungswege sowie die Stärkung unserer Verbindungen zur Industrie bereiten wir die Absolventen darauf vor, sich an den technologischen Wandel anzupassen und auf einem sich wandelnden Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein."

Der Rekordabsolventenjahrgang fällt mit dem Ausbau der Bildungswege am HCT zusammen, die akademisches Studium mit praktischer Ausbildung und Beschäftigung verbinden. Die Einrichtung gestaltet ihre vierjährigen anwendungsorientierten Bachelor-Studiengänge neu, um ein volles Jahr des Lernens am Arbeitsplatz zu integrieren, das 25 des Studiengangs ausmacht und den Studierenden vor ihrem Abschluss umfangreiche Branchenerfahrung vermittelt.

Auch die Einschreibungen für berufsbildende Diplomstudiengänge stiegen exponentiell von 379 Studierenden im Studienjahr 2022/2023 auf 6.276 im Studienjahr 2025/2026, während sich die Teilnehmerzahl an den "Mahara-Career-Accelerators"-Programmen innerhalb eines Jahres auf 1.689 mehr als vervierfachte. Diese Bildungswege erweitern die Studienmöglichkeiten für Studierende mit unterschiedlichen Interessen und Karrierezielen.

Der Ausbau berufsorientierter Bildungswege und des Lernens am Arbeitsplatz stützt sich auf Partnerschaften mit mehr als 3.500 Organisationen, die in den letzten fünf Studienjahren die Ausbildung der Studierenden und die Beschäftigung von Absolventen unterstützt haben; 87 davon stammen aus dem privaten Sektor. Die Partner stellten in diesem Zeitraum mehr als 19.000 Ausbildungsplätze zur Verfügung, wodurch die Studierenden ihr Wissen bei der Arbeit anwenden und von Fachleuten aus der Praxis lernen konnten.

Das HCT verzeichnete in den letzten fünf Studienjahren eine durchschnittliche jährliche Beschäftigungsquote der Absolventen von 88 %, während bereits mehr als 4.400 Absolventen des Jahrgangs 2026 eine Anstellung gefunden haben. Unter den Absolventen, die zwischen 2019 und 2025 eine Beschäftigung aufgenommen haben, sicherten sich 72 eine Stelle im privaten Sektor.

Das HCT wurde 1988 mit 182 Studierenden gegründet und betreut heute mehr als 25.000 Studierende in den Vereinigten Arabischen Emiraten; insgesamt hat es bereits mehr als 95.000 Absolventen hervorgebracht. Es bietet 54 Studiengänge in den Bereichen Angewandte Medien, Wirtschaft, Informatik, Pädagogik, Ingenieurwesen sowie Natur- und Gesundheitswissenschaften an, wobei 85 seiner akademischen Programme international akkreditiert sind.

Quelle: AETOSWire

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