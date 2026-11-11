Khan Younis (ots) -Zerstörte Zelte, durchnässte Kinder, Angst und Krankheiten: Nach den schweren Überschwemmungen hat sich die ohnehin katastrophale Lage der Menschen in Gaza massiv verschlechtert. Insbesondere für Kinder ist die Situation nach Angaben der SOS-Kinderdörfer höchst bedrohlich. Reem Alreqeb, Projektverantwortliche der SOS-Kinderdörfer in Gaza, sagt: "Eltern verbringen die Nacht damit, Plastikplanen über ihre Kinder zu halten oder Wasser aus dem Zelt zu schöpfen. Viele haben keinerlei Brennstoff und keine Möglichkeit, Wasser zu erhitzen oder die Kinder warm zu halten. Die Menschen sind erschöpft. Nachdem sie bereits ihr Haus und Gut verloren haben, ist nun auch noch ihr letzter Zufluchtsort zerstört." Mitarbeitende der Hilfsorganisation berichten, dass der Gesundheitszustand der Kinder immer schlechter werde. Husten, Fieber und Hautinfektionen nähmen zu. Auch ihre psychologische Verfassung sei besorgniserregend. Alreqeb sagt: "Sie leben ohnehin in einem Zustand von Angst und Trauer. Die aktuellen Überschwemmungen und die Kälte rufen erneut das Gefühl hervor, dass sie nirgendwo sicher sind."Insgesamt leben 65 Prozent aller Familien in Gaza aufgrund der massiven Zerstörungen in Zelten oder notdürftigen Behausungen, das sind 1, 4 Millionen Menschen. Berichten zufolge sind über 70.000 dieser Zelte durch das aktuelle Unwetter unbewohnbar geworden. Auch das Lager der SOS-Kinderdörfer ist betroffen: Hier werden Kinder betreut, die ursprünglich im SOS-Kinderdorf Rafah lebten. Nachdem das SOS-Kinderdorf vor knapp 2 Jahren komplett zerstört worden war, hat die Hilfsorganisation in Khan Younis improvisierte Behausungen aufgebaut. "Selbst für uns ist es schwer, uns vor dem aktuellen Unwetter zu schützen, einige unserer Zelte wurden ebenfalls überflutet. Aber die Kinder sind in Sicherheit, es geht ihnen den Umständen entsprechend gut", sagt Alreqeb.Nothilfe für 53.000 MenschenTäglich wenden sich zahlreiche Familien an die SOS-Kinderdörfer mit der Bitte um trockene Kleidung, Decken, Zelten oder Planen für ihre Kinder. "Wir tun, was wir können, aber auch unsere Ressourcen sind begrenzt. Es ist furchtbar, Familien sagen zu müssen, dass wir ihnen nicht helfen können, weil uns die Mittel ausgehen", sagt Alreqeb. Die Hilfsorganisation versucht, die Familien dennoch so gut es geht weiter zu unterstützen.Dr. Sabina Schutter, Leiterin der SOS-Kinderdörfer weltweit, sagt: "Es ist unglaublich, was unsere Mitarbeitenden vor Ort unter extremen Bedingungen leisten. Wir haben in Gaza bereits 53.000 Menschen mit unserer Nothilfe erreicht, darunter mehr als 31.000 Kinder. Wir haben lebenswichtige Güter verteilt, medizinische Grundversorgung geleistet und psychologisch unterstützt. Für viele Kinder ist es überlebenswichtig, dass diese Hilfe weitergeht. Deshalb bitten wir dringend um Spenden."Spendenkonto:SOS-Kinderdörfer weltweitIBAN: DE81 4306 0967 2222 2000 00GLS GemeinschaftsbankBIC: GENODEM1GLSStichwort: Nothilfe GazaFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6388653